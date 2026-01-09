Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić uputio je u ime Srbije, poslednji pozdrav žrtvama požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru u Kran-Montani, u Švajcarskoj, i izrazio solidarnost sa njihovim porodicama, švajcarskim narodom i svima koji su pogođeni ovom nesrećom, u kojoj je stradao i jedan srpski državljanin.

- Teška srca, danas upućujemo poslednje zbogom svim žrtvama požara koji je 1. januara izbio u Kran-Montani, i izražavamo podršku i solidarnost sa njihovim porodicama i svima koji su pogođeni, dok se pridružujemo narodu Švajcarske u nacionalnom Danu žalosti, sećajući se onih koji su stradali - naveo je Đurić u poruci na mreži Iks.

On je poručio da je narod Srbije duboko uzdrman ovom potresnom tragedijom i da izražava iskrenu solidarnost sa švajcarskim narodom, kao i sa svim zemljama čiji su državljani izgubili život u pogubnom požaru.

- Sa dubokom tugom i poštovanjem, odajemo poštu našem hrabrom građaninu, Stefanu Ivanoviću, koji je nesebično žrtvovao sopstveni život u pokušaju da pomogne i spase živote drugih. On i njegovo herojsko delo zauvek će biti upamćeno sa zahvalnošču i poštovanjem kao trajni simboli hrabrosti, humanosti i plemenitog požrtvovanja, kao izvor ponosa za celu Srbiju i sve Srbe - navodi Đurić u svojoj objavi.

Komemoracija žrtvama požara u baru u Kran-Montani, u Švajcarskoj, održaće se danas u Izložbenom i kongresnom centru Martinji (CERM) sa početkom u 13.45 časova, a prema prvobitnoj najavi trebalo je da joj prisustvuje i Đurić. Međutim, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je jutros saopštilo da usled loših vremenskih uslova ministar Đurić neće biti u mogućnosti da prisustvuje komemorativnom skupu koji se danas održava u Martinjiju.

Komemoracija žrtvama Kran Montane počinje u 13.45h Foto: Printscreen You Tube

Da podsetimo, u nesreći koja se dogodila u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion" poginulo je 40, a povređeno 116 osoba, među kojima i četiri državljana Srbije. Sve žrtve su identifikovane, a mnoge od njih su bile tinejdžeri - nastradalo je 20 maloletnika, a najmlađe žrtve požara imale su samo 14 godina.