Slušaj vest

“Svim građanima Loznice kao, pre svega, građanka ovog grada, a onda i kao gradonačelnik upućujem izvinjenje što su pet dana bez električne energije, što su Badnje veče i Božić proveli bez struje, neko i bez grejanja, i naravno da ćemo po završetku vanredne situacije razgovarati i o odgovornosti”, poručila je prilikom jučerašnjeg obilaska ugroženog područja gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.

Ona je zamolila građane za razumevanje i strpljenje zbog izuzetno složene situacije kada je u pitanju snabdevanje električnom energijom i vodom, s tim da se situacija sa vodom popravila zahvaljujući agregatima, dobijenim od države, koji su poslati na crpne stanice.