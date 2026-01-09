Slušaj vest

Ustaški pevač Marko Perković Tompson je izgleda i zvanično ušao u obrazovni sistem u Hrvatskoj. Naime, učenici u jednoj osiječkoj srednjoj školi dobili su petice iz muzičkog jer su bili na Tompsonovom koncertu!

Direktor škole potvrdio je za Telegram da je Pedagoška služba proverila ocene i beleške svih nastavnika i da je kod pojedinih učenika 28. novembra u imeniku upisana ocena "odličan (5)" zato što su prisustvovali koncertima Marka Perkovića Tompsona u dvorani Gradski vrt u Osijeku, 21. i 22. novembra prošle godine.

Mlada Hrvatica sa grbom ustaške NDH na majici Foto: Marko Karović

Novinari Telegrama pokušali su da dobiju objašnjenja profesorki Muzičkog u ovoj školi - koja je inače, kako prenose, najsavremenija u Osijeku, i u koju je uloženo 16,3 miliona evra (od čega je pet miliona novac EU) - koji su bili kriterijumi vrednovanja za ocenu 5, ali sve troje nastavnika muzičkog su na odmoru pa će, kako pišu, odgovore dati kad se vrate!

Tekst u hrvatskom Telegramu Foto: Printscreen Telegram

Inače, hrvatskom portalu je ovu informaciju dojavio jedan od čitalaca, možda i zabrinut zbog onoga što se dešava u Hrvatskoj - gde je ustaška ideologija, koja se tiho vraćala na hrvatsko tlo a prošle godine upravo s koncertima Tompsona i uzvikivanjem parole "Za dom spremni" potvrđena i u Saboru - sada ušla i u škole!

Indoktrinacija počinje od malih nogu, deci su uvek primer odrasli, koji masovno hrle na koncerte pevača koji slavi mržnju prema Srbima, koji slavi ubijanje Srba u Hrvatskoj, a sada deca pevušeći refren hita "Bojna Čavoglave" za to bivaju nagrađena najvišim ocenama u školi.

Prošlog avgusta, kada je u Hrvatskoj uvek euforija i antisrpska retorika za godišnjicu zločinačke "Oluje", pojavio se snimak na kojem se vidi grupa dece koja uzvikuje "Za dom spremni", dok u rukama drže plastične i drvene puške.

Petice iz muzičkog za prisustvo na Tompsonovom koncertu dokaz su da je i obrazovanje u Hrvatskoj iskorišćeno za promociju ustaške ideologije, da su davno zaboravljene floskule o "pomirenju u regionu" - a ova članica Evropske unije duboko zarobljena u mračnim vremenima iz kojih očigldno nikada nije ni izašla.