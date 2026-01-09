USTAŠKI PEVAČ UŠAO I U OSNOVNE ŠKOLE U HRVATSKOJ! Učenici škole u Osijeku dobili petice jer su bili na Tompsonovom koncertu
Ustaški pevač Marko Perković Tompson je izgleda i zvanično ušao u obrazovni sistem u Hrvatskoj. Naime, učenici u jednoj osiječkoj srednjoj školi dobili su petice iz muzičkog jer su bili na Tompsonovom koncertu!
Direktor škole potvrdio je za Telegram da je Pedagoška služba proverila ocene i beleške svih nastavnika i da je kod pojedinih učenika 28. novembra u imeniku upisana ocena "odličan (5)" zato što su prisustvovali koncertima Marka Perkovića Tompsona u dvorani Gradski vrt u Osijeku, 21. i 22. novembra prošle godine.
Novinari Telegrama pokušali su da dobiju objašnjenja profesorki Muzičkog u ovoj školi - koja je inače, kako prenose, najsavremenija u Osijeku, i u koju je uloženo 16,3 miliona evra (od čega je pet miliona novac EU) - koji su bili kriterijumi vrednovanja za ocenu 5, ali sve troje nastavnika muzičkog su na odmoru pa će, kako pišu, odgovore dati kad se vrate!
Inače, hrvatskom portalu je ovu informaciju dojavio jedan od čitalaca, možda i zabrinut zbog onoga što se dešava u Hrvatskoj - gde je ustaška ideologija, koja se tiho vraćala na hrvatsko tlo a prošle godine upravo s koncertima Tompsona i uzvikivanjem parole "Za dom spremni" potvrđena i u Saboru - sada ušla i u škole!
Indoktrinacija počinje od malih nogu, deci su uvek primer odrasli, koji masovno hrle na koncerte pevača koji slavi mržnju prema Srbima, koji slavi ubijanje Srba u Hrvatskoj, a sada deca pevušeći refren hita "Bojna Čavoglave" za to bivaju nagrađena najvišim ocenama u školi.
Prošlog avgusta, kada je u Hrvatskoj uvek euforija i antisrpska retorika za godišnjicu zločinačke "Oluje", pojavio se snimak na kojem se vidi grupa dece koja uzvikuje "Za dom spremni", dok u rukama drže plastične i drvene puške.
Petice iz muzičkog za prisustvo na Tompsonovom koncertu dokaz su da je i obrazovanje u Hrvatskoj iskorišćeno za promociju ustaške ideologije, da su davno zaboravljene floskule o "pomirenju u regionu" - a ova članica Evropske unije duboko zarobljena u mračnim vremenima iz kojih očigldno nikada nije ni izašla.
