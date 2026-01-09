Slušaj vest

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal utvrdilo je da nije nadležno za postupanje po krivičnoj prijavi Udruženja "Ustavobranitelji" protiv generalnog direktora "Telekom Srbije" a.d. Vladimira Lučića i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, a u vezi sa telefonskim razgovorm koji je Lučić navodno vodio sa generalnim direktorom Junajted grupe Stanom Milerom.

Ovo tužilaštvo je krivičnu prijavu, kako nezvanično saznajemo, prosledilo na nadležnost Višem javnom tužilaštvu u Beogadu, čije odeljenje za suzbijanje korupcije već postupa po krivičnoj prijavi Lučića protiv NN lica u vezi sa istim događajem.

Krivičnu prijavu Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, koje se oglasilo nenadležnim, podneli su kopredsednici udruženja, advokati Jovan Rajić, Čedomir Kokanović i Ivan Ninić.

- Prijavu su podneli, zbog kako se navodi, sumnje da su Lučić i Vučić izvršili krivično delo trgovina uticajem, a za koje u skladu sa Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije JTOK nije nadležno, što je to tužilaštvo nakon razmatranja prijave i priloga podnetnih uz nju i samo potvrdilo - objašnjava sagovornik Kurira iz pravosuđa.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Kurir

Podsetimo, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u skladu sa pomenutim zakonom već vodi predistražni postupak po krivičnoj prijavi direktora "Telekoma Srbija" Vladimira Lučića protiv NN lica, kao i po krivičnoj prijavi kompanije United Group protiv NN lica, u vezi sa eventualnim zloupotrebama audio-snimka telefonskog razgovora između Milera i Lučića, koji je pre nekoliko meseci emitovan u pojedinim medijima i na internet platformama.

Tužilaštvo je u okviru predistražnog postupka, kako je potvrđeno, naložilo da se na okolnost autentičnosti obavi veštačenje emtovanog audio snimka telefonskog razgovora.

Stalni sudski veštak za elektrotehniku, audio i video tehniku, kvalitet video i tonskog zapisa zaključio je u mišljenju da je snimak montiran.

- Na osnovu prezentovanog materijala i nalaza utvrđeno je da je predmetni audio snimak "Zapisi" nastao spajanjem, sečenjem, premeštanjem i brisanjem, što znači da sadržaj ne može da predstavlja veran/istinit zapis događaja - navodi se u mišljenju veštaka.

Pojedini mediji letos su pokušali da zloupotrebe ovaj snimak, za koji su sudski veštaci utvrdili da je montiran, tako što su ga objavili tvrdeći da u razgovoru Lučić kaže Mileru da je predsednik Srbije tražio da se smeni Aleksandra Subotić, jedna od ključnih osoba kompanije Junajted medija, a da je Miler navodno Lučiću objasnio "da pre smene Subotić mora prvo da oslabi kompaniju koju vodi".

Potom su isti mediji tvrdili da JTOK ispituje sadržaj razgovora i zloupotrebe Lučića i Aleksandra Vučića, dok VJT u Beogradu proverava autentičnost.