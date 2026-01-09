Slušaj vest

Vest da je u novogodišnjoj noći policija lišila slobode tri osobe - S. P. (60) iz Prokuplja, I. B. (47) iz Beograda i M. T. (38) iz Niške Banje - zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti u pomaganju, ostala bi samo na stranicama hronike, da poslednje informacije iz Niša ne govore da je jedan od uhapšenih bliski saradnik dr Dragana Milića, lekara i vođe opozicione grupacije koja nosi njegovo ime.

Naime, uhapšeni M.T, čiji je nadimak "Baron", kako upućeni kažu, važi za glavnog operativca Milićeve grupe građana za Nišku Banju i predsednik je Saveta za turizam pri Pokretu za decentralizaciju Srbije (PODES-u).

"Baron" se tereti da je sa još dvojicom državljana Srbije, takođe lišenim slobode i dvojicom stranih državljana, za kojima policija intenzivno traga, oštetio kompaniju Filip Moris za oko 2 miliona evra, tako što su 39.000 boksova cigareta, koje su zadužili u niškoj fabrici te kompanije, pretovarili u nelegalni magacin pod Baronovom kontrolom u mestu Prosek, kod Niške Banje.

Prazan šleper nastavio je put Bugarske, gde ga je vozač ostavio nadomak graničnog prelaza "Gradina", da bi sam pobegao u inostranstvo.

39.000 boksova cigareta u nelegalnom magacinu Foto: MUP Srbije

Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da je Baron imao i ključnu ulogu, tzv. čistača, koji je obezbeđivao siguran prilaz nelegalnog transporta iz magacinskog prostora u Proseku, prema konačnom odredištu u Beogradu. Nakon saslušanja, Baronu i još dvojici državljana Srbije, sudija za prethodni postupak je na predlog tužioca odredio pritvor do 30 dana.

Dragan Milić, kao ni njegova grupa građana i Pokret za decentralizaciju Srbije nisu se oglašavali povodom privođenja i određivanja pritvora za M.T. koji je i njihov odbornik u Skupštini Gradske opštine Niška Banja, a dalja istraga će pokazati da li je M.T. zvani Baron delovao sam ili je bio deo šire, organizovane grupe koja se bavila i drugim kriminalnim delima na području Niša i Niške Banje.