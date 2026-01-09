Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je čestitku povodom Dana Republike Srpske.

- Povodom Dana Republike Srpske, u ime Ministarstva odbrane Republike Srbije i u svoje lično ime, upućujem srdačne i iskrene čestitke rukovodstvu i narodu Republike Srpske.

Dan Republike Srpske duboko je utemeljen u istorijskoj borbi srpskog naroda za slobodu, pravo na sopstveno ime, identitet i dostojanstvo. To je dan ponosa, sećanja i obaveze da se čuva ono što je stvarano uz velike žrtve, istrajnost i jedinstvo.

Srbija i Srpska povezane su neraskidivim duhovnim, nacionalnim i istorijskim vezama, koje prevazilaze administrativne granice i potvrđuju jedinstvo srpskog naroda. Srbija će nastaviti da stoji uz Republiku Srpsku, pružajući podršku njenom razvoju, stabilnosti i očuvanju njenih nadležnosti i prava.

Uveren sam da će Republika Srpska, oslonjena na snagu svog naroda i institucija, nastaviti da jača i da bude faktor stabilnosti i sigurnosti za buduće generacije.

Sa željom za mir, jedinstvo i napredak, još jednom vam čestitam Dan Republike Srpske - navodi se u čestitki.