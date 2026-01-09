- Ono što je važno za naš narod je da mi pokušamo da sačuvamo mir, da pokušamo da na svaki mogući način odbranimo stabilnost, da se ujedinimo. I to kad kažem ujedinimo ne mislim na političke stranke, političke faktore, činioce, to nikada neće biti slučaj. Tu mislim na ljude, da počnu da razmišljaju o svojoj zemlji i ono još važnije od toga da ako budemo razgovarali i čuvali zajedništvo, da ćemo da imamo ekonomski najbolju godinu - poručio je predsednik Vučić.