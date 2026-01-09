Slušaj vest

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je večeras da se očekuje da u naredna 72 sata bude uspostavljeno uredno snabdevanje električnom energijom više od 8.000 domaćinstava u Mačvanskom okrugu i dodala da će nešto manje od 6.000 potrošača u Majdanpeku struju dobiti u roku od sat vremena.

Mesarovićeva je u Loznici, gde boravi od Božića zbog problema koji je nevreme izazvalo sa snabdevanjem električnom energijom, navela da su najugroženiji Mačvanski i Kolubarski okrug.

"Kao i Loznica sa nekoliko hiljada domaćinstava. Ukupna brojka koja je trenutno bez snabdevanja kada je u pitanju Mačvanski okrug je nešto preko 8.000. U naredna 72 sata očekujemo uredno uspostavljanje, odnosno redovno uspostavljanje snabdevanja za sva ta domaćinstva", kazala je Mesarović za Tanjug, a prenose beogradski mediji.

Istakla je da je više od 500 ljudi trenutno u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu na terenu koji saniraju kvarove. Konkretno u Mačvanskom okrugu, kako je rekla Mesarović, na terenu je više od 250 ljudi danonoćno.

"Ulažu nadljudske napore, rade apsolutno u nenormalnim uslovima", kazala je.

Mesarović je apelovala na građane da ne blokiraju saobraćajnice i na taj način ometaju vozila Elektrodistribucije Srbije i Elektromreže Srbije i svih drugih preduzeća privatnih i javnih koji pomažu u otklanjanju kvarova pre svega na dalekovodima.

Ministarka je navela da se u narednih sat vremena očekuje da će u Majdanpeku za više od 5.800 potrošača biti puštena struja.

"Time ćemo rasteretiti apsolutno i deo ekipa koje su na terenu i dodatne ekipe povući u ove okruge i dodatno urediti i ovde stanje. Bilo je u određenim gradovima i u ovom okrugu i opštinama problema i sa vodosnabdevanjem. To smo sve otklonili na način da smo to alternativnim putem obezbedili putem agregata", navela je Mesarović.

Kako je rekla, više od 25 agregata je trenutno montirano, a samo u Loznici će u narednim danima u slučaju potrebe montirati dodatni broj.

Ukazala je i da postoje tehnički preduslovi za montiranje agregata.

"Nije to tek tako da se uradi, ali smo obezbedili i dovoljan broj agregata. Ja koristim priliku da se zahvalim i svim kompanijama i javnim i privatnim i Severnoj Makedoniji. Očekujemo pomoć i od Mađarske kada je u pitanju dovoz određenog broja dodatnih agregata koji će nam pomoći u slučaju vremenskih dodatnih neprilika da možemo da obezbedimo alternativno snabdevanje našim građanima i obezbedimo što pre struju", kazala je Mesarović.

Izrazila je veliku zahvalnost predsedniku Republike Aleksandru Vučiću koji, kako je rekla, kontinuirano pruža podršku i sa njima 24 sata svih ovih dana je na vezi.

"Njegova imperativna aktivnost je da se ovo što pre reši i da se hitno uspostavi uredno elektroenergetsko snabdevanje naših građana", kazala je Mesarović.

Kako je rekla, apsolutno se razume ljutnja i nezadovoljstvo građana, ali ova situacija se desila usred vremenskih neprilika i pada stabala pre svega na dalekovode koji su oštećeni i to u nepristupačnim područjima gde ekipe nisu ni lako mogle da priđu i istakla da nema potrebe za politizacijom te situacije.

"Za nas nema spavanja, 24 časa radimo, ne idemo odavde dok se situacija ne reši. Apsolutno velika zahvalnost našim građanima i na razumevanju i apsolutno upućujemo i izvinjenje i upućujemo naše razumevanje, ka njima za njihovo nezadovoljstvo. Mi sa našim građanima pričamo svakodnevno, ovde smo bili prvog dana Božića i sve prethodne dane i danas smo ovde ceo dan i ne idemo odavde dok se ne reši situacija", naglasila je Mesarović.

Prema poslednjim raspoloživim podacim, kako je navela Mesarović, 24.430 domaćinstava na teritoriji čitave zemlje je bez napajanja električnom energijom.