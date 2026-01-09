Slušaj vest

U Majdanpeku je večeras proradio dalekovod i u rad se puštaju bolnica, hitna pomoć i toplana, saopšteno je večeras iz Vlade Srbije nakon razgovora premijera prof. dr Đura Macut razgovarao sa vršiocem dužnosti direktora Elektrodistribucije Srbije Biljanom Komnenić povodom aktuelne situacije u snabdevanju električnom energijom i problemima na terenu.

Takođe, iz kabineta je saopšteno, prema poslednjim informacijama Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, u pojedinim opštinama normalizovano snabdevanje električnom energijom, dok dežurne ekipe rade na otklanjanju kvarova u sredinama u kojima još uvek nema električne energije.

Kabinet premijera nastavlja da, u saradnji sa nadležnim organima, prati aktuelnu situaciju, budući da su za danas najavljene nove snežne padavine i ledena kiša.

Radovi na kvarovima

U razgovoru je istaknuto da se broj kvarova na distributivnoj mreži u Srbiji smanjuje i da je napornim radom ekipa do sada otklonjeno više desetina kvarova, ali da se usled teških vremenskih prilika pojavljuju novi kvarovi.

Prema rečima Komnenić, na terenu su danonoćno 184 ekipe Elektrodistribucije Srbije sa 612 montera koji rade na uspostavljanju stabilnog napajanja električnom energijom.

Premijer Macut je zahvalio svim ekipama koje na terenu rade na normalizaciji stanja.

On je izrazio uverenje da će ovi napori uroditi plodom i da će vrlo brzo doći do normalizacije stanja, pre svega na područjima gde su potrošači nekoliko dana bez struje, u Loznici i Majdanpeku.

Macut je dodao da je normalizacija napajanja električnom energijom na teritoriji cele države prioritet, bez obzira na nove nepovoljne vremenske uslove.

Velika akcija vatrogasaca

Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije do danas su imali 68 intervencija zbog snežnih padavina, u kojima je učestvovalo 167 vatrogasaca-spasilaca sa 73 vozila, 19 pumpi i tri čamca.

Oni su bili angažovani na uklanjanju oborenih stabala, gašenju požara, crpljenju vode, asistencijama ekipama Hitne pomoći, a evakuisali su 30 osoba.