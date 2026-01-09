Ona ih je brutalno izvređala, nazvala ih pokvarenjacima, poručila da treba da ih bude "sram", a uoptrebila je i sočnu psovku!

"Nosite se vi svi mladi a i stari u p.m ako mislite da smo velikim herojstvom i žrtvama napravili RS s kojom se moramo ujediniti. Marš pokvarinjaci koji sejete te laži. Laž je postala istina vidim da su se studenti bacili na jedinstvo sa RS sram ih bilo za njih neću glasati", napisala je Vesna Pešić.