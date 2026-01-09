Slušaj vest

Sukobi među blokaderima ne prestaju, svakodnevno dobijaju nove epizode...

Danas je Vesna Pešić žestoko udarila na studente blokadere.

Ona ih je brutalno izvređala, nazvala ih pokvarenjacima, poručila da treba da ih bude "sram", a uoptrebila je i sočnu psovku!

Ceo rafal ispalila je zato što su studenti blokaderi čestitali rođendan Republici Srpskoj.

662550_3530f67a-c348-4f5e-8f6e-a352adcdf2c0_iff.jpg
Foto: Printscreen/X

"Nosite se vi svi mladi a i stari u p.m ako mislite da smo velikim herojstvom i žrtvama napravili RS s kojom se moramo ujediniti. Marš pokvarinjaci koji sejete te laži. Laž je postala istina vidim da su se studenti bacili na jedinstvo sa RS sram ih bilo za njih neću glasati", napisala je Vesna Pešić.

