Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispunio je još jedno obećanje i rešio problem. Naime, svim zaposlenima Apoteke Beograd overene su zdravstvene knjižice za ceo prvi kvartal tekuće godine!

Vučić je 27. decembra rekao da zaposlenima, od kojih su neke trudnice a neke u procesu vantelesne oplodne, osam meseci doprinosi nisu uplaćeni.

- Poludeo sam potpuno juče, izgubio sam glas. Žalile su se neke žene koje rade u apotekama ovde u Beogradu, neke su trudnice, osam meseci im doprinosi nisu uplaćeni. Neke žene čekaju na vantelesnu oplodnju, ne mogu da plate i tako dalje. Ja sve razumem, da postoje teškoće u određenim firmama. Aman, primite te ljude, primite te žene, razgovarajte sa njima ko god da treba. Naterao sam Anu Brnabić da ih primi, da razgovara sa njima i da vidimo da nađemo rešenje za te ljude. Sedite, razgovarajte. Mislite da ja ne znam da ima problema? - kazao je predsednik i dodao:

- Kako možeš da gledaš tu trudnicu i da znaš da čeka to, kako možeš da gledaš tu ženu koja ide na vantelesno a da joj nisi obezbedio doprinose? Bar je primi pa razgovaraj i reši problem. Rešićemo mi sad taj problem.

Dve nedelje kasnije, Vučić je rešio problem te su svim zaposlenima overene zdravstvene knjižice.

Ne propustitePolitikaKAKO JE VUČIĆ UNIŠTIO LAŽNU ELITU I VRATIO DOSTOJANSTVO NARODU SRBIJE: Vuković odgovara na pitanje zašto predsednik smeta onima koji su navikli da parazitiraju
Aleksandar Vučić (53).jpeg
Politika"SAMO UJEDINJENI MOŽEMO GRADITI SNAŽNU SRBIJU" Moćna poruka predsednika Vučića: Kroz razgovor i čuvanje zajedništva možemo da imamo ekonomski najbolju godinu!
collage.jpg
Politika"BLOKADERI ULUDO POLAŽU NADU DA ĆE VUČIĆ DOŽIVETI MADUROVU SUDBINU" Smajlović srušila blokaderske snove, Božu Prelevića ućutkao još jedan novinar
Nikolas Maduro suđenje
Politika"U VATRI ROĐENA, U TEŠKIM VREMENIMA GRAĐENA, ALI UVEK PONOSNA I NESALOMIVA" Čestitka predsednika Vučića: Srećan ti rođendan, Republiko Srpska (FOTO)
Alekandar Vucic.jpg