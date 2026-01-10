VUČIĆ ISPUNIO OBEĆANJE - SVIM ZAPOSLENIMA APOTEKE BEOGRAD OVERENE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE: Ovako je predsednik pričao 27. decembra, pa rešio problem (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispunio je još jedno obećanje i rešio problem. Naime, svim zaposlenima Apoteke Beograd overene su zdravstvene knjižice za ceo prvi kvartal tekuće godine!
Vučić je 27. decembra rekao da zaposlenima, od kojih su neke trudnice a neke u procesu vantelesne oplodne, osam meseci doprinosi nisu uplaćeni.
- Poludeo sam potpuno juče, izgubio sam glas. Žalile su se neke žene koje rade u apotekama ovde u Beogradu, neke su trudnice, osam meseci im doprinosi nisu uplaćeni. Neke žene čekaju na vantelesnu oplodnju, ne mogu da plate i tako dalje. Ja sve razumem, da postoje teškoće u određenim firmama. Aman, primite te ljude, primite te žene, razgovarajte sa njima ko god da treba. Naterao sam Anu Brnabić da ih primi, da razgovara sa njima i da vidimo da nađemo rešenje za te ljude. Sedite, razgovarajte. Mislite da ja ne znam da ima problema? - kazao je predsednik i dodao:
- Kako možeš da gledaš tu trudnicu i da znaš da čeka to, kako možeš da gledaš tu ženu koja ide na vantelesno a da joj nisi obezbedio doprinose? Bar je primi pa razgovaraj i reši problem. Rešićemo mi sad taj problem.
Dve nedelje kasnije, Vučić je rešio problem te su svim zaposlenima overene zdravstvene knjižice.