- Poludeo sam potpuno juče, izgubio sam glas. Žalile su se neke žene koje rade u apotekama ovde u Beogradu, neke su trudnice, osam meseci im doprinosi nisu uplaćeni. Neke žene čekaju na vantelesnu oplodnju, ne mogu da plate i tako dalje. Ja sve razumem, da postoje teškoće u određenim firmama. Aman, primite te ljude, primite te žene, razgovarajte sa njima ko god da treba. Naterao sam Anu Brnabić da ih primi, da razgovara sa njima i da vidimo da nađemo rešenje za te ljude. Sedite, razgovarajte. Mislite da ja ne znam da ima problema? - kazao je predsednik i dodao: