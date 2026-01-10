Slušaj vest

Blokaderi su se prošle godine borili svim silama da zaustave razvoj Srbije, a služili su se najviše lažima, pa i onima o načinu iskopavanja litijuma. Tada su ispirali mozak narodu njihovim naučnim dokazima i hvalili se na sva zvona...

Glavni adut im je bio analiza naučnika iz Srbije, koju je objavio časopis "Sajentifik riports" (Scientific Reports). Naučni rad izazvao je brojna pitanja, pričalo se i o povlačenju teksta zbog raznih nelogićnosti, ali blokaderski mediji svim silama branili su analozu.

Tako je N1, 3. septembra 2024. godine preneo takst časopisa "Sajens" pod nazivom - "Nema razloga za povlačenje studije o rudniku litijuma"

- U radu postoje neke manje netačnosti koje bi mogle da opravdaju ispravke, ali povlačenje nije potrebno - smatraju naučnici povodom pritužbi na naučni rad o uticaju potencijalnog rudnika litijuma i bora u zapadnoj Srbiji objavljenom u "Sajentifik riportsu".

N1 o nau;nicima i tekstu u Sajentifik riports Foto: Printscreen N1

Prethodno, je 22. avgusta, Dragana Đorđević, jedna od autorki studije objavljene u, kako navodi N1 - uglednom časopisu "Sajentifik riports" - izjavila je da se njen i rad njenih kolega osporava medijskim putem, a ne kroz naučnu debatu.

- Moje kolege i ja odgovorili smo na primedbe dva recenzenta, da bi usledio i drugi krug recenzije u kome je bilo više recenzenata. Svi recenzenti su bili strani naucnici najvišeg ranga. Tek posle toga urednici Scientific Reportsa su odlucili da objave naš naucni rad, kaže Dragana Đordević za N1.

Blokaderski mediji su se nadalje u kampanji protiv litijuma pozivali upravo na tekst u "Sajentifik riportsu", pa tako tabloid "Danas" navodi da "rad o štetnosti projekta Jadar neće biti povučen" i da "Vučić prezire srpsku naučnu zajednicu"!

Foto: Printscreen Danas

Usledili su i napadi na predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić koja je upitala "šta je Sajentifik riports" u kojem je objavljen rad o štetnosti rudnika litijuma.

Međutim 6. januara ove godine usledio je hladan tuš za blokadere upravo iz časopisa - najuglednijeg na svetu, kako su ga sami nazivali - iz Sajentifik Riportsa!

Naime, časopis je objavio saopštenje o povlačenju naučnog članka "Uticaj istražnih aktivnosti potencijalnog rudnika litijuma na životnu sredinu u zapadnoj Srbiji"

Obaveštenje o povlačenju naučnog članka sa Sajentifik Riportsa Foto: Printscreen Scientific Reports

Dalje u tekstu se daje objašnjenje zašto su urednici Sajentifik Riportsa povukli taj članak.

"Nakon objavljivanja iznete su zabrinutosti u vezi sa pojedinim analizama, tumačenjima i zaključcima predstavljenim u ovom članku.

Najznačanije:

ne postoji početna osnova predistražnih aktivnosti za merenje nivoa zagađenja

članak nije na odgovarajući način uzeo uticaj na procenu životne sredine prethodnog incidenta iz 2014. godine na odlagalištu jalovine Stolice, koji je doveo do izlivanja rudarskog otpada u okolinu

u članku se korsti snažan uzročno-posledični jezik u situacijama gde to nije potrepljeno dostupnim podacima i dokazima

Foto: Printscreen Scientific Reports

Stručna recenzija nakon objavljivanja potvrdila je da su podaci robusni, ali da trenutno nisu dovoljni da potkrepe neke od ključnih tvrdnji o uzročnom uticaju aktuelnog rudarskog razvoja u dolini Jadra.

Autorima je ostavljena mogućnost da revidiraju rukopis i dostave ispravljenu verziju na ponovno razmatranje", zaključuje Sajentifik Riports.

I šta ćemo sad?!

Da li će na N1 objaviti da je uredništvo uglednog časopisa povuklo lažnu analizu blokadera i zašto ne?

Istina je da nisu uspeli u svojim lažima, ali su uspeli da stopiraju razvoj svoje zemlje!