Slušaj vest

Ni 24 časa posle iznošenja informacija da je jedan od najbližih saradnika Dragana Milića, takozvani Baron, priveden u novogodišnjoj noći i da mu je određen pritvor zbog pronevere 39.000 boksova cigareta iz niške fabrike duvana, vrednih oko 2 miliona evra, šok u javnosti ne jenjava.

Naime, vest da je u novogodišnjoj noći policija lišila slobode tri osobe - S. P. (60) iz Prokuplja, I. B. (47) iz Beograda i M. T. (38) iz Niške Banje - zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti u pomaganju, ostala bi samo na stranicama hronike, da poslednje informacije iz Niša ne govore da je jedan od uhapšenih bliski saradnik dr Dragana Milića, lekara i vođe opozicione grupacije koja nosi njegovo ime.

Uhapšeni M.T, čiji je nadimak "Baron", kako upućeni kažu, važi za glavnog operativca Milićeve grupe građana za Nišku Banju i predsednik je Saveta za turizam pri Pokretu za decentralizaciju Srbije (PODES-u).

Dragan Milić (desno) sa "Baronom" Foto: Printskrin

Oglasio se i Dragan Milić, ali nije ponudio objašnjenje ko je Baron, nije pojasnio svoje veze s njim i učešće Barona u finansiranju njegovih političkih aktivnosti, već je u snimljenom obraćanju rekao da je "navodno neki njihov član švercovao cigarete" i pokušao da zameni teze, kako ga "iz Srpske napredne stranke optužuju da je on Baron koji se bavi trgovinom narkoticima“.

Istina je pak, da je uhapšeni M.T. sa nadimkom Baron jedan najbližih saradnika Dragana Milića, glavni je operativac Milićeve grupe građana za Nišku Banju, a i predsednik je Saveta za turizam pri Pokretu za decentralizaciju Srbije (PODES-u) koji je Dragan Milić osnovao.

Dragan Milić i M.T. Baron Foto: Printskrin

A pitanja koja ostaju bez odgovora su, koja je prava uloga Barona u finansiranju kampanje Dragana Milića, da li su na isti način obezbeđena sredstva za nastupe folk pevača na privatnim proslavama koje organizuje Dragan Milić, vrednim i po 25.000 evra i da li je uhapšeni saradnik Dragana Milića jedini njegov baron ili se njihovo političko delovanje i zasniva na čitavoj mreži barona koji se bave sličnim kriminalnim aktivnostima.

To su pitanja na koja javnost Niša, ali i javnost Srbije želi da čuje odgovare od dr Dragana Milića.