Slušaj vest

Blokaderski nalog na platformi "Iks" (X) takozvanih studenata "Filozofi u blokadi" pokrenuo je potpuni haos koji se ne smiruje već više od 24 sata, a sada dobijaju i žestoke uvrede onih koji su ih podržavali.

Naime, oni koji stoje iza tog naloga čestitali su najpre Dan Republike Srpske zbog čega su ih napali antisrpski blokaderi, a čestitka se nije svidela ni Vesni Pešić koja ih je žestoko izvređala.

"Nosite se vi svi mladi, a i stari u p.m. ako mislite da smo velikim herojstvom i žrtvama napravili RS s kojom se moramo ujediniti. Marš pokvarinjaci koji sejete te laži. Laž je postala istina vidim da su se studenti bacili na jedinstvo sa RS sram ih bilo za njih neću glasati", napisala je Vesna Pešić.

"Filozofi u blokadi" su joj potom odgovorili slikom flaše vinjaka, što je razbesnelo mnoge njihove dojučerašnje pristalice, koje često vole da se predstavljaju kao "pristojna Srbija", ali su im sada popustile kočnice i izneli su najgnusnije uvrede.

Foto: X printscreen

"Nakaze", napisao je novinar BIRN-a, blokader Radmilo Marković.

Foto: X printscreen

"Čekajte ljudi, vi ste Vesni Pešić odgovorili slikom vinjaka? Jel ste vi je**no normalni? Džukele maloumne", poručio je drugi blokader, a još jedan se nadovezao:

1/4 Vidi galeriju Blokaderi razočarani objavom Filozofskog fakulteta i prozivkom na račun Vesne Pešić Foto: X printscreen

"Vesna je, uz sva lutanja i slabosti, istorijska ličnost. Vi se, društvo, takođe istorijski, ali promašaj! Imali ste jedinstvenu priliku za suštinsku promenu, a pretvorili ste se u umišljene nerazumne fanatike. Nije to danak mladosti, nego neminovni proizvod poslednjih 35 godina".

Jedan od razočaranih je bivši potpredsednik DS Goran Ješić.

Foto: X printscreen

"Kako idioti zamišljaju da se reaguje na javnu kritiku, gluplji i odvratniji od Šešelja!", napisao je Ješić.

Novinarka Antonela Riha je napisala da očekuje od krovnog naloga "Studenti u blokadi" da osude prozivku na račun Vesne Pešić, a svoj bes su pokazivali i blokaderi koji nisu poznati široj javnosti, ali su poslednjih godinu dana i te kako aktivni bili u pokušajima obojene revolucije.

Foto: X printscreen