NOVA LINIJA NAPETOSTI NA ARKTIKU: Petrović i Mihailović za Kurir o Grenlandu i kako jedno ostrvo ulazi u fokus svetskih sila
Da li je Venecuela upozorenje svima koji odbijaju da se povinuju? Ako je moguće oteti predsednika jedne države - ko je sledeći na toj listi? Dok se Latinska Amerika potresa, iza zatvorenih vrata „kuva se“ i Grenland.
Da li bi preuzimanje Grenlanda označilo početak kraja NATO saveza kakav danas poznajemo, o svemu ovome i još više, za Kurir televiziju, otkrivaju nam prof. dr Dragan Petrović naučni savetnik i Aleksandar Mihailović pukovnik u penziji.
Dragan Petrović izjavio da je Trampova pobeda agregatno stanje američke politike.
- Izuzetno je teško reći do koje mere Tramp samostalno vuče poteze jer sigurno je da ima slobodu interpretacije određenih ciljeva ali takođe je definitivno da je dobrim delom i to rezultat geopolitičkih interesa američkih elita. Smatram da je Trampova pobeda bolja varijanta ali on je agregatno stanje američke politike prilagođeno ovim trenucima - navodi Petrović i dodaje:
- Dakle, sudeći po nacionalnoj geopolitici američku i britansku politiku možemo nazvati atlantističkom, međutim paralelno sa tim postoji i "mondijalna" geopolitika koja je naizgled umivena nepristrasnošću i principima i izdaje se za neutralnu geopolitički a teži vladavini iz jednog svetskog centra. Politike su postojale i u vreme SSR-a postojala je Staljinova politika i mondijalna kominternovska politika.
Ugrožen globalni mir
Trampov cilj jeste da razbije duboku državu koja ima dva oružana elementa: NATO pakt i EU, za Puls Srbije izjavio je Aleksandar Mihailović.
- Hibridni rat predstavlja masku za Treći svetski rat koji je krenuo od Hladnog rata i još se vodi, dok će Četvrti svetski rat, ako ne daj Bože dođe do njega, biti nuklearni. Hibridni rat pokriva ekonomsku sferu, dovodi do raslojavanja, nesloge i do socijalnih problema - rekao je Mihailović i dodao:
- Vidimo da je Nemačka u ogromnim problemima i da je Merc već počeo da kalimeriše na tu temu i ovo je kulturološki rat jer se nameću obrasci koji su sušta suprotnost kulturi. Ovo je demografski rat jer se pomeraju ogromne mase ljudi sa jedne teritorije na drugu, sa drugom verom, drugim običajima...
Kurir.rs