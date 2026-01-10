Slušaj vest

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da se poslanici Domovinskog pokreta u Hrvatskoj zalažu za zabranu delovanja Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, kao i za otimanje manastira, crkava i drugog nasleđa i imovine SPC i davanje u vlasništvo tzv. hrvatskoj pravoslavnoj crkvi.

Linta je ukazao da se i ove godine u Splitu na Badnji dan promovisala ustaška ideja osnivanja tzv. hrvatske pravoslavne crkve, naglasivši da je organizovan prijem "ustaškog udruženja Hrvatski pravoslavni centar" iz Vukovara na čijem je čelu poslanik iz redova Domovinskog pokreta u hrvatskom Saboru Predrag Mišić.

Predrag Mišić Foto: Youtube Printscreen

"U Splitu je i ovog 6. januara, povodom Badnjaka i pravoslavnog Božića, organizovan prijem od strane ustaškog udruženja Hrvatski pravoslavni centar iz Vukovara na čijem je čelu hrvatski veteran i srpski izrod Predrag Mišić iz Vukovara. Grb njegovog udruženja je u suštini grb Hrvatske pravoslavne crkve koju je Pavelić osnovao 1942. godine", rekao je Linta.

U saopštenju se navodi da su prijemu prisustvovali vodeći ljudi stranke Domovinski pokret na čelu sa Ivanom Penavom, uz podsećanje da je ta stranka deo vladajuće koalicije u Hrvatskoj.

Prema rečima Linte, glavni cilj Hrvatskog pravoslavnog centra jeste osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve, dok se Mišić zalaže da zabranu delovanja Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, jer je, dodaje, tobože širila netrpeljivost prema drugim narodima, a naročito prema hrvatskom narodu.

Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija

"Drugi cilj Mišića i Domovinskog pokreta jeste otimanje manastira, crkava i drugog nasleđa i imovine Srpske pravoslavne crkve i davanje u vlasništvo Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Treći cilj jeste nastavak asimilacije Srba i njihovo pretvaranje u pravoslavne Hrvate kao prvi korak ka pokršatavanju", rekao je Linta.

Takođe, ukazao je da prema Mišiću, članovi tog udruženja mogu biti samo oni koji slave osnivanje Hrvatske, koji poštuju obeležja HOS-a odnosno poštuju genocidnu NDH i ustaški pozdrav "Za dom spremni" i koji Srbiju, JNA i krajiške Srbe smatraju agresorima, a tzv. Domovinski rat pravednim i oslobodilačkim ratom.

Linta smatra da Evropska unija neće ni ovaj put reagovati i javno osuditi širenje, kako kaže, žestoke mržnje protiv Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda i rehabilitaciju genocidne NDH uz aktivnu podršku dela hrvatske vlasti i prećutnu podršku HDZ-a, dodaje se u saopštenju.