Nakon šest dana bez struje u lozničkom kraju, prouzrokovanim obaranjem dalekovoda i kidanjem žica koje ih spajaju sa domaćinstvima - ove nemile situacije koju su blokaderi iskoristili da bi ponovo optužili državu - konačno je poznato šta je jedan od glavnih razloga za nestanak električne energije tokom praznika.

Kako je otkrio direktor "Elektrodistribucije" Loznica Darko Karapandžić, nemogućnost seče stabala u zoni dalekovoda delimično je prouzrokovala problem zbog kojih loznički kraj danima nema struju.

On je vlasnicima zemljišta na kojem su postavljeni dalekovodi u tom kraju uputio apel da ne podnose tužbe za seču stabala u zoni dalekovoda.

Karapandžić je istakao i da su tri advokatske kancelarije iz Čačka u proteklih godinu i po dana naplatile 300 miliona dinara zastupajući vlasnike zemljišta i šume u zoni dalekovoda.

Loznica pod snegom Foto: T. Ilić

- Nemojte sutra da “Elektrodistribucija“ Loznica dobija tužbe što smo isekli stabla u zoni dalekovoda i zoni niskonaponske mreže. Tri advokatske kancelarije iz Čačka ne izlaze iz Zvornika. Samo za proteklih godinu i po dana preko 300 miliona dinara je plaćeno odštete zbog drvenog prirasta koji je rasečen. To je uzelo maha i onda dolazimo do problema u kom se sad nalazimo – naveo je Karapandžić, prenosi Morava info.

On nije naveo o kojim se advokatskim kancelarijama iz Čačka radi.

Podsećamo, gradonačelnica Loznice Dragana Lukić juče je posetila ugroženo područje u kojem je proglašena vanredna situacija i u razgovoru s građanima uputila izvinjenje.

- Svim građanima Loznice kao, pre svega, građanka ovog grada, a onda i kao gradonačelnik upućujem izvinjenje što su pet dana bez električne energije, što su Badnje veče i Božić proveli bez struje, neko i bez grejanja, i naravno da ćemo po završetku vanredne situacije razgovarati i o odgovornosti - rekla je Dragana Lukić.

Gradonačelnica Loznice obratila se građanima Foto: Kurir/T.Ilić

Ona je zamolila građane za razumevanje i strpljenje zbog izuzetno složene situacije kada je u pitanju snabdevanje električnom energijom i vodom, s tim da se situacija sa vodom popravila zahvaljujući agregatima, dobijenim od države, koji su poslati na crpne stanice.

Dragana Lukić izašla je hrabro pred svoj narod i održala političku lekciju blokaderu Zlatku Kokanoviću i ostalim blokaderima koji su je vređali i nazivali pogrdnim imenima.

Kurir Politika/Morava info  

