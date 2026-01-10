nisu oprostili što se rodila u paklu

nisu oprostili što se rodila u paklu

Slušaj vest

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić obratio se onima koji već drugi dan šire poruke mržnje zbog obeležavanja godišnjice postojanja RS.

Stevandić se oglasio na "Iksu" i objavio pesmu koja je posvećena, po njegovima rečima, "hejterima i beterima, skotovima i botovima i srbofobnim otrovima".

"Tebi još nisu oprostili što si se rodila u paklu, gdje su ti majke i očeve bacali. Tebi koja si sve đavole pobijedila i ognjište obnovila, koje su ti zlotvori spalili..." - počinje Stevandićeva pesma, a završava se moćnim stihom:

"Zato nek crknu svi dušmani, svi jadni, podli i prljavi,

Nek presvisnu pogani, lupeži i zlotvori,

a radost i sreća tebi se otvori.

Dobrota da slavi tebe, majčice, što zlo ni učinila ni zaslužila nisi,

jer najljepša, hrabra i ponosna Republika Srpska Ti si!"

Podsećamo, juče je u Banjaluci održan svečani defile povodom Dana Republike Srpske.

Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja. Uz zvaničnike Republike Srpske, proslavi prisustvuju i premijer Srbije Đuro Macut i ministri vlade Srbije.

1/8 Vidi galeriju Svečani defile u Banjaluci povodom Dana Republike Srpske Foto: RTRS Printscreen

Svečani defile tradicionalno je završen čuvenom pesmom "Pukni zoro", koju je Manjifiko (Robert Pešut) napisao za film "Montevideo, Bog te video" iz 2010, i koja je postala svojevrsna himna vojske i policije Republike Srpske.

Proslava Dana Republike Srpske izazvala je, po običaju, pravu antisrpsku histeriju širom regiona, ali i u blokaderskom delu Srbije!

Naime, već 24 sata traje pravi rat na Iksu nakon čestitke blokadera sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji su povodom rođendana RS poručili:

"Volimo te otadžbino naša! Neka nam je svima srećan i blagosloven dan Republike Srpske - simbol nepokolebljive borbe za slobodu, mučeničkog stradanja i jedinstva našeg naroda sa obe strane Drine! Hvala svima koji su svojom borbom i žrtvom ugradili sebe u njene temelje".

Nakon ove objave nastao je potpuni "gubitak razuma" u pristalicama blokaderskog pokreta, od Vesne Pešić koja im je poručila "da se nose u P.M", pa su joj filozofi u blokadi uzvratili fotografijom akoholnog pića - vinjaka, a onda su ostali "udarili" po njima zbog te, kako smatraju, nevespitane i neprimerene reakcije, a i poručuju im - kako su samo mogli da čestitaju rođendan Srpskoj?!

Kako su vinjak za Vesnu i čestitka Republici Srpskoj izvukli najgore iz blokadera - PROČITAJTEOVDE