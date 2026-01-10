Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je "toliki diktator" da ga "svakoga dana nazivaju diktatorom" i podseća da je prava diktatura bila od 2000. do 2012, kada, kako dodaje, "niste smeli da kažete ništa i nigde"

"Što se tiče diktatora, toliki sam diktator da oni mogu nesmetano, svakoga dana da govore da sam diktator. Svakoga dana da me porede sa Hitlerom, u mejnstrim medijima. Svakoga dana da mi govore da mi otac nije otac, da mi je majka, sada je već stara žena, ali dok je bila mlada, bila prostitutka i to radila sa Albancima, da mi je brat kriminalac, da mi je mali sin hologram, da mi ćerka ima vilu, a zatim velike apartmane u Berlinu, iako nema baš ništa. E takav sam diktator", poručuje predsednik Vučić i dodaje:

"Prava diktatura je bila od 2000. do 2012. kada niste smeli da kažete ništa i nigde".

Ne propustitePolitikaVUČIĆ ISPUNIO OBEĆANJE - SVIM ZAPOSLENIMA APOTEKE BEOGRAD OVERENE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE: Ovako je predsednik pričao 27. decembra, pa rešio problem (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.31.02.jpeg
Politika"SAMO UJEDINJENI MOŽEMO GRADITI SNAŽNU SRBIJU" Moćna poruka predsednika Vučića: Kroz razgovor i čuvanje zajedništva možemo da imamo ekonomski najbolju godinu!
collage.jpg
Politika"BLOKADERI ULUDO POLAŽU NADU DA ĆE VUČIĆ DOŽIVETI MADUROVU SUDBINU" Smajlović srušila blokaderske snove, Božu Prelevića ućutkao još jedan novinar
Nikolas Maduro suđenje
Politika"U VATRI ROĐENA, U TEŠKIM VREMENIMA GRAĐENA, ALI UVEK PONOSNA I NESALOMIVA" Čestitka predsednika Vučića: Srećan ti rođendan, Republiko Srpska (FOTO)
Alekandar Vucic.jpg