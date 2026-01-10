Slušaj vest

- Često se ljudi pitaju, a što se nama baš to desilo? Zašto baš na nas? Zašto ne na Hrvate? Zašto ne na neke druge? Zašto ne na Albance? Zašto su uvek njih gurali, davali im vetar u leđa, a nama su lomili kičmu – zapitala je ona.

Ministarka je istakla da je to zato što smo mi jedini narod koji je mogao na Balkanu da stvori ozbiljan politički faktor.

- Mi smo, kao nekadašnja Jugoslavija, govorili u ime preko 20 miliona ljudi. Govorili smo u ime jedne od najvećih armija. Govorimo i o prvoj i o drugoj Jugoslaviji. Na stranu šta ko o tome ideološki mislio. Dakle, zato je ona razbijana. A razbijana je tako što su podgrevani oni koji su mislili da će se mnogo više pitati u nekom Berlinu, ukoliko budu bili odvojeni od Beograda, ne shvatajući da se njima samo nudi opcija da budu poslušnici tih zemalja – kazala je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da naš identitet ima snagu da okuplja.

- Mi nismo narod koji ima kompleks. Mi nemamo problem sa time da ovde demonstriraju druge kulture, druge civilizacije, zato što smo sigurni u svoje. Ovde spoljnom faktoru, pre svega velikim zapadno-političkim centrima, ne treba mir, ne treba dogovor, ne treba dobra trgovina, ne treba dobra infrastruktura. Oni zato rade na tome da se razbiju odnosi Beograda i Sarajeva, Sarajeva i Banjaluke, Zagreba i Beograda, Tirane i Beograda – rekla je ona, i zaključila: