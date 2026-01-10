Slušaj vest

Blokaderi kritikuju sve što ova vlast na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem uradi i napravi, ali istovremeno sve te blagodeti obilato koriste - i to ne kriju!

Jedan blokader je na društvenoj mreži "X" oduševljeno opisao svoj put vozom "Soko", a na njegovu objavu nadovezali su se drugi blokaderi nastavljajući da hvale udobnost i brzinu putovanja, kao i da prave planove za proleće.

"Danas sam prošao putešestvije, lagani trips koji preporučujem svima. SOKO-om tačno sat vremena do Bačke Topole, pa preko Lipara do Kule i iz Vrbasa nazad. Oko 2.000 dinara povratna karta i 3.000 tri taksija. Negde burek, negde kafa, negde samo belina Bačke pod snegom – lepo je", napisao je blokader.

Foto: Printscreen/X

Na to se nadovezala blokaderka komentarom: "Tačno 1.19 min Beograd - Subotica", dok je drugi dodao: "Do Subotice ću na proleće s biciklom u prtljagu".