Slušaj vest

Blokaderi kritikuju sve što ova vlast na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem uradi i napravi, ali istovremeno sve te blagodeti obilato koriste - i to ne kriju!

Jedan blokader je na društvenoj mreži "X" oduševljeno opisao svoj put vozom "Soko", a na njegovu objavu nadovezali su se drugi blokaderi nastavljajući da hvale udobnost i brzinu putovanja, kao i da prave planove za proleće.

"Danas sam prošao putešestvije, lagani trips koji preporučujem svima. SOKO-om tačno sat vremena do Bačke Topole, pa preko Lipara do Kule i iz Vrbasa nazad. Oko 2.000 dinara povratna karta i 3.000 tri taksija. Negde burek, negde kafa, negde samo belina Bačke pod snegom – lepo je", napisao je blokader.

WhatsApp Image 2026-01-10 at 11.13.00 PM.jpeg
Foto: Printscreen/X

Na to se nadovezala blokaderka komentarom: "Tačno 1.19 min Beograd - Subotica", dok je drugi dodao: "Do Subotice ću na proleće s biciklom u prtljagu".

Ironično, istovremeno pokušavaju da sruše državu, ali i koriste sve što im je ona dala. I ne grize ih savest...

Ne propustitePolitika"TOLIKI SAM DIKTATOR DA ME SVAKOGA DANA NAZIVAJU DIKTATOROM" Vučić: Prava diktatura je bila od 2000. do 2012. kada niste smeli da kažete ništa i nigde
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ ISPUNIO OBEĆANJE - SVIM ZAPOSLENIMA APOTEKE BEOGRAD OVERENE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE: Ovako je predsednik pričao 27. decembra, pa rešio problem (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.31.02.jpeg
PolitikaKAKO JE VUČIĆ UNIŠTIO LAŽNU ELITU I VRATIO DOSTOJANSTVO NARODU SRBIJE: Vuković odgovara na pitanje zašto predsednik smeta onima koji su navikli da parazitiraju
Aleksandar Vučić (53).jpeg
Politika"SAMO UJEDINJENI MOŽEMO GRADITI SNAŽNU SRBIJU" Moćna poruka predsednika Vučića: Kroz razgovor i čuvanje zajedništva možemo da imamo ekonomski najbolju godinu!
collage.jpg