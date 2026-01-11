Slušaj vest

Opozicionar Aris Movsesijan, član Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavla Grbovića, svojim izjavama koje je izneo tokom gostovanja na televiziji N1 kod voditeljke Nataše Miljković, pokazao je da je svađa u blokaderskim redovima i dalje u punom jeku.

Movsesijan je, naime, najpre ismejao takozvanu studentsku listu za izbore, a potom otkrio istinu o tome šta se "krije" iza studentskih naloga na društvenim mrežama, da bi za kraj jednom rečenicom "odjavio" drugog gosta u studiju, predsednika Demokratske stranke (DS) Srđana Milivojevića.

- Jer kad pogledate, studentski pokret... jer ja ne znam šta je studentska lista, ne vidim je, niti tražim da je vidim, niti me interesuje... - poručio je odlučno Movsesijan.

Movsesijan je zatim ismejao i čitav tzv. studentski pokret, potvrdivši kako postoji nepremostiv jaz između blokadera i opozicije.

- Prvo imamo jedan momenat, koji studenti ni sa jednog, možda sa nekog pojedinačnog naloga, ali sa onog glavnog njihovog naloga... gde nažalost komuniciramo s nalozima, a ne sa živim ljudima... - otkrio je ovaj PSG-ovac, istakavši zapravo svu neozbiljnost onih koji su očigledno mislili da će preko društvenih mreža moći da vode državu.

Osim blokadera Aris Movsesijan je jednom kratkom rečenicom "odjavio" Srđana Milivojevića i zbog njegove teorije o povlačenju iz izborne trke. Naime, Milivojević je u jednom trenutku tokom emisije pametovao o svojoj teoriji da političke partije treba da naprave korak nazad da bi napravile tri napred. Miljković ga je pitala šta je taj korak nazad.

- Ako je to cena... Korak nazad je da mi nećemo da učestvujemo na tim izborima. Ovo nije bitka za našu političku sudbinu, ovo je bitka za političku sudbinu Srbije, odnosno sudbinu Srbije - kazao je on.

Na to ga je voditeljka pitala "da li postoji strah kod nekih da je taj korak nazad u stvari korak u provaliju?"

- Kako može da bude korak u provaliju, pa Demokratska stranka je dvaput bojkotovala izbore... - rekao je Milivojević.

Voditeljka se zatim obratila Movsesijanu i pitala ga kako on shvata ovaj korak nazad.