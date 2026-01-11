Slušaj vest

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu situacija stabilna, ali da je situacija u zemlji u vezi sa nevremenom, ako se govori o teritoriji cele Srbije, znatno lošija u odnosu na podatke sa kojima je završena noć i da se to tiče drugih okruga - Zlatiborskog, Moravičkog i, u manjem delu, Rasinskog.

Ona je rekla da postoji veliki kvar na dalekovodu u Ivanjici, koji su radnici Elektromreže Srbije i Elektrodistribucije Srbije cele noći locirali i pronašli ga rano jutros, a trenutno je u toku njegovo otklanjanje, i istakla da je 100 odsto kvarova na dalekovodima nastalo zbog pada stabala.

Mesarović je, nakon završene sednice Gradskog štaba za vanredne situacije Loznice, kojom je predsedavala, za RTS rekla da je ponosna što je u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu situacija stabilna.

- Na to sam posebno ponosna imajući u vidu da smo prethodnih dana uložili vanljudske napore, zaposlene u elektrodistribuciji, EMS-u, u privatnim kompanijama koje nam pomažu danoćno, rizikujući svoje živote, da se otklone kvarovi. Zaista sam ponosna na ogromne rezultate koje smo učinili prethodnih dana kako bi se svi kvarovi sanirali kada su u pitanju ova dva okruga i mogu s potpunim uveravanjem da kažem da je ovde situacija stabilna, uz naravno neka manja iskakanja koja se u pola sata-sat rešavaju na samom terenu - istakla je Mesarović.

Ona je navela da su te brojke zaista male - par stotina u oba okruga, ali je naglasila da je "svako domaćinstvo bitno za nas, pre svega za predsednika Republike Aleksandra Vučića ne postoji bitnija stvar na svetu trenutno od ove da se stabilizuje elektroenergetski sistem naše zemlje i uredno snabdevanje naših građana".

Foto: Screenshot RTS

Mesarović je ocenila da problem nije nastao kao posledica bilo kakvog nereagovanja države, već da su vremenske neprilike uslovile ovakvu situaciju. Odgovarajući na pitanje koliko je trenutno potrošača u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu bez struje, rekla je da se situacija menja iz sata u sat i da nadležni čine sve što mogu.

Prema njenim rečima, postoji veliki kvar na dalekovodu u Ivanjici, a radnici Elektromreže Srbije i Elektrodistribucije Srbije su cele noći locirali taj kvar.

Dodala je da je kvar pronađen u ranim jutarnjim časovima, trenutno je u toku njegovo otklanjanje i, kako je rekla, očekuje se da će to biti uskoro.

- Bilo bi neodgovorno da kažem sada neku preciznu satnicu. U pitanju su ogromni kvarovi. A kako i zašto oni nastaju? Nastaju usled pada stabala. Apelujem na građane da moramo biti uz svoju državi i pomoći joj. Građani su prošle godine od Elektrodistribucije naplatili 3,6 milijardi dinara na ime utuženja EDS za stabla koja se nalaze na njihovim privatnim posedima. Pa ta stabla su ugrozila elektroenergetski sistem. Zbog pada tih stabala je došlo do prekida na napajanju, do kvarova na dalekovodima. Zato se i mučimo danima ovoliko da otklonimo te kvarove - naglasila je ministarka.

Navela je da je 100 odsto kvarova na dalekovodima nastalo zbog pada stabala i da stabla padaju na privatnim posedima, po osnovu kojih građani tuže državu.

Ona je otkrila da se sa Vučićem čula u poslednja četiri dana više nego u prethodne četiri godine i da joj se čini da je zove na svakih 15-tak minuta.

- To govori koliko nema prečeg zadatka. Zato što želi da bude obavešten o svakoj situaciji, da učestvuje u svemu, da pomogne za sve, da stabilizujemo ovu situaciju u najkraćem mogućem roku. Svakako se borimo da kompletnu situaciju stabilizujemo što pre i učinimo našim građanima da imaju uredno snabdevanje - istakla je Mesarović.

Rekla je da su nabavili i agregate koji su tu da obezbede sigurnost i bezbednost u narednim danima i da imaju alternativu.

- Zaista moramo biti odgovorni, zaista moramo pomoći svojoj državi, pustiti državu, pustiti našeg predsednika, da rade svoj posao. Nećemo stati, nećemo spavati, stabilizaciju očekujemo u najkraćem mogućem roku - poručila je ona.