Profesor blokader Jovo Bakić je izgleda iscrpeo sve metafore koje je koristio kako bi slikovito - a neko ga je ubedio i da je to baš originalno - objasnio šta blokaderi spremaju aktuelnoj vlasti, pa je sa dinstanja i karamelizovanja prešao na spremanje ražnja za zeca!

Konfuzno vam je?!

Niste jedini, svima je Bakić konfuzan, ali profesor ne odustaje od razne simbolike dok opisuje blokadersku borbu i strategiju, pa je sad kritikovao tu istu blokadersku strategiju koja je, kaže, spremila ražanj a zec kojeg jure je u šumi! I mogu umreti od gladi?!

"Ne možete ražanj spremati dok ne znate gde je zec. Ako je zec negde u šumi a vi čak ne znate ni u kom delu šume, a spremili ste ražanj, sva je prilika da ćete biti gladni. Možete i umreti od gladi. Dakle, tako se ne ponapa razuman čovek. Razuman čovek mora da gleda šta mu je prvo činiti. Šta je najbitinije... U ovom trenutku nema prećeg zadatka od oslobađanja republike od organizovanog kriminala", rekao je Bakić, prenosi Bez cenzure.

"Mudre" reči profesora Filozofskog fakulteta poslušajte u videu, možda budete jedini koji će nešto iole razumeti: