Ko upravlja procesima iza kulisa, gde je Srbija u novom svetskom poretku i da li dolazi trenutak kada se karte ponovo dele, o ovim i drugim aktuelnim pitanjima, za Puls Srbije, govorili su bivša potpredsednica Vlade Srbije i bivša ministarka energetike Zorana Mihajlović i stručnjak za energetsku politiku Miodrag Kapor.

"Država je dobro upravljala krizom proteklih godinu dana"

"Naravno da su nas neke stvari koštale, ali u svakom zlu uvek postoji nešto dobro", za Kurir televiziju, rekla je Zorana Mihailović.

- Što se tiče blokadera i blokada i svega onoga što smo doživeli u proteklih godinu dana nije ni malo bilo jednostavno za državu ali smo je ipak sačuvali, zato što je osnovni cilj bio pre svega da se Srbija zaustavi, naravno da su nas neke stvari koštale, ali to nije bilo jednostavno proći. Međutim, u svakom zlu uvek postoji nešto dobro, a to je da je država videla gde sve ima propuste i probleme, upravljala je krizom, ali je videla i šta treba i da promeni. Što se tiče NIS-a, nadam se da ćemo što pre imati partnera u NIS-u, da će rafinerija nastaviti sa radom. Čuli smo da je nafta krenula iz Hrvatske, to je najbitnije, ali takođe moramo da razmišljamo i o investiranju, i o tome šta ćemo da radimo u narednim godinama - kaže Mihailović.

Zorana Mihailović Foto: Kurir Televizija

Kako ističe, pitanje energetike je uvek političko pitanje.

- Energetika nikad nije samo energetika, ona je uvek politika i ne postoji nijedna odluka u energetskom sektoru bilo koje druge države, a da to nije politička odluka. Kada je NIS prodata tada smo imali političku odluku 2008. godine i mislim da je to bio najgori mogući način nalaženja strateškog partnera i najgora stvar koja je mogla da se uradi - to je kupoprodajni ugovor između NIS-a i Gazprom Neft-a. Kao država smo mnogo oštećeni, ne samo time što smo NIS prodali kao celokupnu kompaniju nego i činjenica da je srpska država, na čijem je čelu tada bio Boris Tadić, da su prosto predali sva naša naftna i gasna nalazišta. Ako vi u jednoj državi predate sva naftna i gasna nalazišta koja su u tom trenutku imali oko 20 procenata od vaše potrošnje onda ste vi suštinski napravili državu zavisnom od nekoga ko će tim NIS-om da upravlja. Čak ne govorim ni o ceni za koju je ona prodata koja je takođe strašna, 400 miliona evra a vrednost je 2,27 milijardi evra i vrednost naših naftnih i gasnih nalazišta sedam milijardi evra. Prodata manjinski tj. 51 odsto strateškom partneru, gas takođe i Banatski Dvor pod nekom pričom o nekom južnom toku za koji je već tada bilo pitanje da li će ga biti ili ne. Dakle ptica na grani je bio južni tok a suština i realnost je bio NIS odnosno dolazak strateškog partnera tj. Rusa u NIS i to je bila greška.

"Koja god odluka energetika na kraju bude bila, rafinerija će morati nastaviti sa radom", rekla je Zorana Mihailović.

- Da li će MOL sada biti naš strateški partner ili ne, razgovori o tome se definitivno vode, jer on ima određene razgovore sa ruskom stranom i OFAC je dao produženje licence do 23. januara da bi rafinerija mogla da počne da proizvodi naftne derivate. Sa druge strane, ako to ne uspe Srbija onda mora da sedne i razgovara i preuzima NIS i nema tu trećeg partnera, jer se to mora završiti u toku januara - kaže Mihajlović.

"Bilo koji indirektni uticaj RF biće znak da se ne izda licenca"

Miodrag Kapor je istakao da čak i da MOL i NIS postignu sporazum, OFAC je taj koji treba da da odobrenje.

- Mi smo mnogo propatili pre svega zbog sankcija '92. godine gde je naš elektroenergetski sistem propao, pa onda bombardovanje '99. godine i predaja naših značajnih vitalnih energetskih resursa u ruke druge države, bilo koje države, a posebno Ruske Federacije koja je u proteklih par godina u strateškom sukobu sa Zapadom - rekao je Kapor i dodao:

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

- Čak i da se završe pregovori MOL-a i ruske strane, ipak OFAC treba da da odobrenje, a to je veliko pitanje. Ako ne bude nekog preteranog političkog upliva, a to je vrlo moguće jer vidimo kakva je situacija na političkoj sceni, bilo koji indirektni uticaj RF će biti znak da se ne izda ta licenca. Jer je vrlo problematično da MOL uzima ovakvu kompaniju sa delovima, koji su gubitaši sa rafinerijom koja nije neophodna u interesu Mađarske da zadrži - kaže Kapor.

Mihailović i Kapor o rizicima po energetski sistem države Izvor: Kurir televizija

