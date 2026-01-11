Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da mediji u vlasništu Dragana Šolaka rade protiv države kada pozivaju građane na masovne tužbe zbog "kolapsa na putevima" koje će, kako je ocenila, verovatno biti odbačene kao besmislene.

Brnabićeva je na društvenoj mreži Iks reagovala na tekst na blokaderskom portalu Nova pod nazivom "Otkrivamo kad građani mogu da tuže nadležne zbog kolapsa na putevima".

"A svi mi u Srbiji, ponovo, otkrivamo koji 'mediji' rade direktno protiv države i svih građana. Mislim, ako je postojao iko ko je još uvek sumnjao. To su ovi Šolakovi koji pozivaju na masovne tužbe, koje, čak i ako budu odbačene kao potpuno besmislene, a što je najrealnije, dovešće do zatrpavanja sudova, maltretiranja građana koji su zaista u potrazi za pravdom, a onda i penala zbog suđenja u nerazumnom roku, a koje treba da plati država iz budžeta", navela je Brnabić.

Istovremeno, dodaje ona, u Britaniji, Francuskoj, Holandiji desetine hiljada ljudi je zatrpano, bez struje, nema gradskog prevoza, ne rade škole, aerodromi su blokirani i kako kaže, niko iz medija se nije "setio" da savetuje građane kako da tuže svoju državu.

"Zato što su to mediji, a ne tajkunski poslušnici sa političkom agendom. Nestvarno je koliko je mržnje u nekim ljudima prema sopstvenoj zemlji. Samo vi napred, sve uvek o sebi kažete. Nama ste neiscrpna motivacija da se borimo i radimo još više", poručila je predsednica Narodne skupštine.