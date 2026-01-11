PRIŠTINA SA ALBANSKOM "ŠOTOM" UZ PODRŠKU ZAGREBA I TIRANE IDE U NATO!? Analitičari upozoravaju na rastuću vojnu pretnju: Sve ovo je upereno protiv Srbije
Albanska vojna oklopna vozila "šota" počeće da se proizvode i na Kosovu i Metohiji, u skladu sa sporazumom o vojnoj saradnji koji je Priština sklopila sa Zagrebom i Tiranom u martu prošle godine, a sve ovo, zajedno s najavama otvaranja fabrika dronova i municije, kupovinom turskih bespilotnih letelica "bajraktar" i američkih helikoptera "blek hok", predstavlja korak bliže ka ulasku ove lažne države u NATO, ocenjuju stručnjaci za Kurir.
Kako je saopštilo ministarstvo odbrane tzv. Republike Kosovo, u toku je "logistička faza sprovođenja tog sporazuma", a bivši poslanik Kurtijevog Samoopredeljenja Enver Dugoli izjavio je da su "ovakvi elementi veliki plus na putu Kosova ka članstvu u NATO, čija članica moraju da postanu što pre".
Sinhronizovano delovanje
Politički analitičar Dejan Miletić kaže za Kurir da se ovim sada i definitivno dokazuje ono na šta su upozoravali srpski stručnjaci, ali i predsednik države Aleksandar Vučić.
Vojno oklopno vozilo "šota" je prvo albansko borbeno vozilo, čiji je prototip predstavljen u junu 2024. na međunarodnom sajmu Eurosatori u Parizu, na kom su bili i predstavnici SAD i NATO.
Dizajnirano je kao vozilo MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) i nudi transportni kapacitet od dva člana posade zajedno sa do osam vojnika, balistički oklop BR7, koji je otporan na municiju kalibra 7,62 mm. Dizajnirano je za visoku zaštitu od mina i od eksplozija do šest kilograma TNT ispod vozila. Takođe je pogodno za težak teren, ima sedišta otporna na eksploziju, balističko staklo i moderan bezbednosni sistem.
- Podsećam da je prema Rezoluciji 1244 zabranjeno da tzv. Republika Kosovo ima svoju vojsku, a svi ovi potezi nedvosmisleno govore o ubrzanom pretvaranju KBS upravo u Vojsku Kosova, za šta imaju prećutno odobrenje međunarodne zajednice i NATO. Ako uzmemo u obzir i da im je Turska isporučila dronove, a Amerikanci borbene helikoptere, jasno je da je to njihovo sinhronizovano delovanje. Oni su vrlo svesni da čak i kada bi napravili vojsku od KBS, pa čak i u savezu s Hrvatima i Albancima - Srbija je i dalje vojno nadmoćnija, zbog čega ne samo da prave ove međusobne regionalne i istorijski neprirodne alijanse već žele što pre da pristupe NATO. U svemu ovom im svesrdno pomažu Hrvati i Albanci. Naravno da ovo nije upereno ni protiv koga drugog osim Srbije, koja sve vreme pokušava da radi na deeskalaciji situacije, ali oni, jednostavno, kao da žele neki novi konflikt - ocenjuje Miletić.
Ukorenjeni strah
On dodaje da su objašnjenja Prištine da sve ovo radi kako bi se zaštitila od navodnog napada Srbije - samo loš izgovor.
- Naša država nikada nikog nije napala, niti to namerava, dok srpsko rukovodstvo skoro svakodnevno jasno i nedvosmisleno stavlja svima do znanja da je naš cilj da sačuvamo mir i stabilnost. Ipak, Srbija neće dozvoliti da bude uvučena ni u kakav oružani sukob niti, ne daj bože, napadnuta, zbog čega se aktivno radi na dodatnom poboljšanju i naših vojnih kapaciteta. Ove države su svesne toga i zato im se toliko žuri, zato njihovi predstavnici kukaju kako smo mi dobili nove "rafale", a oni stare, zato žele da otvaraju fabrike oklopnih vozila i municije... U njima leži neki iracionalni, ali duboko ukorenjeni strah od srpske nadmoći - zaključuje Miletić.
