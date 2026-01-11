Vojno oklopno vozilo "šota" je prvo albansko borbeno vozilo, čiji je prototip predstavljen u junu 2024. na međunarodnom sajmu Eurosatori u Parizu, na kom su bili i predstavnici SAD i NATO.

Dizajnirano je kao vozilo MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) i nudi transportni kapacitet od dva člana posade zajedno sa do osam vojnika, balistički oklop BR7, koji je otporan na municiju kalibra 7,62 mm. Dizajnirano je za visoku zaštitu od mina i od eksplozija do šest kilograma TNT ispod vozila. Takođe je pogodno za težak teren, ima sedišta otporna na eksploziju, balističko staklo i moderan bezbednosni sistem.