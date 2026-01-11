"U VREMENU VELIKIH IZAZOVA, SRBIJA OSTAJE ČVRSTO POSVEĆENA MIRU" Vučić sumirao svoju radnu nedelju: Naša slobodarska prošlost nas obavezuje da uvek znamo ko smo
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i svake nedelje, sumirao je učinjeno u poslednjih sedam dana.
"U vremenu velikih izazova, Srbija ostaje čvrsto posvećena miru, stabilnosti i očuvanju svojih nacionalnih interesa. Naša slobodarska prošlost nas obavezuje da uvek znamo ko smo, da čuvamo svoj identitet i vrednosti i da odgovorno gradimo budućnost za generacije koje dolaze.
Nastavljamo da biramo put istine i slobode, da nudimo dijalog i jačamo svoju bezbednost, energetsku sigurnost, zdravstvo i privredu, jer su to temelji stabilne i uspešne države.
Radimo i gradimo vođeni interesima naših građana. Pomažemo i povezujemo se sa svima koji žele saradnju. Srbija nema alternativu miru, ali ima snagu da zaštiti svoje dostojanstvo i svoju budućnost.
Složni, jedinstveni i okrenuti zajedničkom cilju sačuvaćemo Srbiju i obezbediti joj mesto koje zaslužuje, mesto snažne, poštovane i prosperitetne države.", stoji u objavi predsednika.
