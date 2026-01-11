Slušaj vest

"Kakva infantilna inverzija!", napisao je šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov na svom X nalogu u sklopu odgovora na tvit lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa u kome napada vlast u Srbiji i nevešto pokušava da objasni da je režim u padu.

- Sve što je Đilas napisao, ali od reči do reči, važi isključivo za njega i blokadere oko njega u Narodnoj skupštini.

Kao vrhunac svoje političke misli, Đilas je uspeo da parafrazira Đeknu (vlast još nije pala, a kad će ne znamo), a onda tome doda i Konstraktino "evo sa'će". Alal vera!

Međutim, dok je smišljao ovu premudrost, zaboravio je da pogleda sebe i svoje okruženje, a da je to uradio iskreno i pošteno, mada je tu reč teško staviti u istu rečenicu sa njim, video bi da niti više imaju birače, niti koga predstavljaju, niti u bilo čije ime više govore, osim u lično. Ni sve svoje članove više ne predstavljaju.

Do neukusa su se ulagivali blokaderima sa fakulteta, jer su mislili da će na njihovim leđima da se vrate na vlast. Međutim, ovima ne pada na pamet da odigraju ulogu naivčina koje su Đilas, Aleksić, Ponoš, Miloš i Ćuta Jovanović , Lazović, Milivojević i ostali koristili od 2017. godine i na njihovom aktivizmu, bez ikakvog truda, rada, politike, stranačke organizacije i svega što politiku čini, ulazili u skupštine, uzimali milione evra za svoje nepostojeće stranke, i glumili da su političari.

E, sad je tome kraj, jer ovi sve to hoće za sebe, a Đilasu i celoj ekipi sa liste Srbija protiv nasilja i njenim satelitima poput Miloša Jovanovića, nastupio politički kraj i odlazak u politički beznačaj.