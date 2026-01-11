Bitanga pokvarena!
SRAMNO! Zlatko Kokanović napadao državu sto se grade trafostanice, a sad diže pobunu: Međutim, uvek protiv države i naroda (VIDEO)
Blokader Zlatko Kokanović napadao je državu zbog toga što se grade trafostanice, a sada diže pobune, međutim uvek protiv države i naroda.
- Videli smo u dokumentu koji smo dobili od neznanih saboraca da trafostanica, jedna je u vlasništvu Rio Save, a druga je u vlasništvu Elektro mrže Srbije. I taj Jadar 1 će se priključiti na Jadar 2 koji je u vlasništvu Elektro mreže Srbije. Postavlja se pitanje za čije potrebe i šta će nama te trafostanice? - glasi izjava Kokanovića.
