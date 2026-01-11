Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut najavio je da će sutra u 12 časova biti održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj će biti razmotrene dalje mere i aktivnosti nadležnih službi u suzbijanju posledica vremenskih neprilika.

Prof. dr Macut je danas obavio telefonske konsultacije sa ministrima povodom aktuelne situacije u zemlji izazvane nepogodama.

Kako je istaknuto, situacija se postepeno stabilizuje na teritoriji Srbije, dok je u opštini Ivanjica obezbeđeno stabilno snabdevanje električnom energijom.

Ukazano je i da su sve nadležne službe neprekidno na terenu u cilju normalizacije stanja i pomoći ugroženom stanovništvu, što je apsolutni prioritet.

Kurir/Blic

