PREMIJER MACUT SAZVAO SEDNICU REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE SUTRA U 12 ČASOVA Evo o čemu će biti reči
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut najavio je da će sutra u 12 časova biti održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj će biti razmotrene dalje mere i aktivnosti nadležnih službi u suzbijanju posledica vremenskih neprilika.
Prof. dr Macut je danas obavio telefonske konsultacije sa ministrima povodom aktuelne situacije u zemlji izazvane nepogodama.
Kako je istaknuto, situacija se postepeno stabilizuje na teritoriji Srbije, dok je u opštini Ivanjica obezbeđeno stabilno snabdevanje električnom energijom.
Ukazano je i da su sve nadležne službe neprekidno na terenu u cilju normalizacije stanja i pomoći ugroženom stanovništvu, što je apsolutni prioritet.
Kurir/Blic
