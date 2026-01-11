- Danas sam u jednoj emisiji čula od strane Andreje Jovanović sa Instituta za političke studije, jednu fantastičnu činjenicu koja za mene sumira čitavu prošlu godinu. Dakle ona je rekla i citiram: "Godinu dana (blokaderi) ruše državu pod izgovorom da ruše vlast". I to je APSOLUTNO tačno. To je tačno u centar. Ovo što blokaderi rade i što su radili 2025., na kraju krajeva i 2023. kada su iskoristili dve užasne tragedije da politizuju, pokušali da dođu na vlast na praktično smrti i tragediji. Ponovili to krajem 2024., a onda tokom čitave 2025. godine, dakle, tačno tako. Nije borba protiv vlasti, to je rušenje države. I svaka njihova akcija, svaki njihov gest,svaka njihova reč, svaka njihova objava, svaka njihova pobeda koju proglase, uvek je nešto što znači veliki gubitak za Srbiju i za sve naše građane. Tako je i ovo. Danas je Venecuela, pa juče je bio Nepal, prekjuče je bio Iran. Dakle ni u jednom trenutku oni građanima ne obećavaju stabilnost, mir, ekonomski napredak, bolje plate, penzije, više investicija. Ne, oni jasno govore sve suprotno - rekla je Brnabić.