DO IZBORA I TOKOM KAMPANJE ĆE SE POLITIČKI POUBIJATI: Piper otkrio nove informacije o haosu među blokaderima i opozicijom - Jovanović PREZIRE BLOKADERE
- Skakač iz DSS javlja! Potpuni haos kod blokadera i opozicije, ne veruju jedni drugima, brinu samo za cenzus. Skakač iz DSS kaže da je priča Miloša Jovanovića o 15% za desnicu samo lažno hrabrenje glasača dok je realnost borba za cenzus - napisao je Piper na društvenoj mreži X.
Kako piše Piper, pozivajući se na Skakača, to zna i sam Jovanović.
Piper je objavio i skrinšot viber razgovora sa izvorom iz stranke.
- Pri tom, Jovanović prezire blokadere - "sve je više u njemu rezerve prema tzv studentskoj listi i onom što oni rade". Suma sumarum: Do izbora i tokom kampanje blokaderi i sadašnja parlamentarna opozicija će se politički poubijati - istakao je on, i sumirao:
- Mrze jedni druge, biće raznih podmetanja, sukoba i teških reči - jer jedna od te 2 grupacije ostaje ispod cenzusa i završava političku karijeru.