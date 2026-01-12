Slušaj vest

- Skakač iz DSS javlja! Potpuni haos kod blokadera i opozicije, ne veruju jedni drugima, brinu samo za cenzus. Skakač iz DSS kaže da je priča Miloša Jovanovića o 15% za desnicu samo lažno hrabrenje glasača dok je realnost borba za cenzus - napisao je Piper na društvenoj mreži X.

Kako piše Piper, pozivajući se na Skakača, to zna i sam Jovanović.

Piper je objavio i skrinšot viber razgovora sa izvorom iz stranke.

Uroš Piper
Foto: X/@UkiPiper74

- Pri tom, Jovanović prezire blokadere - "sve je više u njemu rezerve prema tzv studentskoj listi i onom što oni rade". Suma sumarum: Do izbora i tokom kampanje blokaderi i sadašnja parlamentarna opozicija će se politički poubijati - istakao je on, i sumirao:

- Mrze jedni druge, biće raznih podmetanja, sukoba i teških reči - jer jedna od te 2 grupacije ostaje ispod cenzusa i završava političku karijeru.

Ne propustitePolitika"BLOKADERI GODINU DANA RUŠE DRŽAVU POD IZGOVOROM DA RUŠE VLAST" Brnabić: Svaka njihova pobeda koju proglase, uvek je nešto što znači veliki gubitak za Srbiju
Ana Brnabić
PolitikaBLOKADERI POLITIČKU NEMOĆ ZAMENILI ANTISRPSKOM HISTERIJOM Čestitka sa plenumaša Filozofskog Republici Srpskoj otkrila pravo lice blokadera - LICE MRŽNJE
Blokaderi 2.jpg
PolitikaSRAMNO! Zlatko Kokanović napadao državu sto se grade trafostanice, a sad diže pobunu: Međutim, uvek protiv države i naroda (VIDEO)
Zlatko Kokanović
Politika"AKO SE OVO DESI, SRBIJA MORA DA PREUZME NIS" Zorana Mihajlović za Kurir: "Rafinerija mora da nastavi sa radom, koja god odluka da bude"
Zorana Mihailović Miodrag Kapor