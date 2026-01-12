Slušaj vest

Tokom boravka u Abu Dabiju, predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sa domaćinom skupa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.

Programom posete planirano je učešće predsednika Vučića na panelu pod nazivom Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike, kao i prisustvo na ceremoniji uručenja Nagrade za održivost "Zajed", koja se tradicionalno dodeljuje u okviru ovog skupa.

Nedelja održivosti u Abu Dabiju je globalna inicijativa pokrenuta u cilju predstavljanja najviših dostignuća i aktuelnih trendova u oblastima tehnologije, energetike, obrazovanja i veštačke inteligencije u okviru održivog razvoja.

Okuplja šefove država, predstavnike vlada, stručnjake, investitore i druge učesnike kako bi razmenili znanja, predstavili nove strategije i konkretna rešenja koja doprinose napretku na ekonomskom, socijalnom i ekološkom planu u skladu sa principima održivog razvoja.

Ne propustitePolitika"U VREMENU VELIKIH IZAZOVA, SRBIJA OSTAJE ČVRSTO POSVEĆENA MIRU" Vučić sumirao svoju radnu nedelju: Naša slobodarska prošlost nas obavezuje da uvek znamo ko smo
Screenshot 2025-06-15 214224.jpg
PolitikaZA PREDSEDNIKA NE POSTOJI NIŠTA BITNIJE TRENUTNO: Vučić pomno prati situaciju u zavejanim opštinama
WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.31.02.jpeg
Politika"SAMO UJEDINJENI MOŽEMO GRADITI SNAŽNU SRBIJU" Moćna poruka predsednika Vučića: Kroz razgovor i čuvanje zajedništva možemo da imamo ekonomski najbolju godinu!
collage.jpg
Politika"U VATRI ROĐENA, U TEŠKIM VREMENIMA GRAĐENA, ALI UVEK PONOSNA I NESALOMIVA" Čestitka predsednika Vučića: Srećan ti rođendan, Republiko Srpska (FOTO)
Alekandar Vucic.jpg