Politika
EKSKLUZIVNO SAZNAJEMO! VUČIĆ UPRAVO ZAVRŠIO RAZGOVOR SA NAJVIŠIM RUKOVODSTVOM MAĐARSKOG MOL-A: Tema - mogućnost kupovine NIS-a
Predsednik Srbije Aleksandrar Vučić upravo je završio razgovor s najvišim rukovodskom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine Naftne industrije Srbije od strane te mađarske kompanije, ekskluzivno saznaje Kurir.
Kako dalje saznajemo, tom prilikom razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rešavanja problema sa američkim OFAC-om, kao i i značajnom potpisivanju međunarodnog dogovora između Republike Srbije i Mađarske.
Ostali detalji razgovora za sada nisu poznati.
