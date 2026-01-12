Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandrar Vučić upravo je završio razgovor s najvišim rukovodskom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine Naftne industrije Srbije od strane te mađarske kompanije, ekskluzivno saznaje Kurir.

Kako dalje saznajemo, tom prilikom razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rešavanja problema sa američkim OFAC-om, kao i i značajnom potpisivanju međunarodnog dogovora između Republike Srbije i Mađarske.

Ostali detalji razgovora za sada nisu poznati.

