Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da postoji distinkcija između Evropskog parlamenta i Evropske komisije (EK) kada je reč o evropskim integracijama Srbije i ocenila da je EK više nego fer, a da su, što se tiče otvaranja Klastera 3, najveći protivnici baltičke i skandinavske zemlje i zemlje Beneluksa.

Dodala je da na evropskom putu najviše saplićemo sami sebe, odnosno predstavnici bivše vlasti, koji, kako je navela, stalno idu u Brisel i Strazbur da mole da se ne otvara Klaster 3 i pričaju kako je u Srbiji diktatura i kako nema vladavine prava.

- Ljudi iz Evropske komisije, koja je kao vlada Evropske unije, su ono što ja verujem da jesu evropske vrednosti, zbog čega ja mislim da Srbija treba da gradi put u Evropskoj uniji. To je za mene Evropska komisija. Oni ne odlučuju, ali vam kažu da li ste ispunili sve što treba da ispunite, da napredujete na evropskom putu ili ne - rekla je Brnabić za TV K1.

Dodala je da je EK u pet poslednjih izveštaja rekla da je Srbija ispunila sve i da četiri godine praktično apeluju na države članice EU da otvore Klaster 3 i da je po spremnosti, ako se gledaju indikatori, Srbija i dalje frontraner.

Navela je da se Srbiji stalno postavljaju novi uslovi za otvaranje ovog klastera i da je to trebalo da se dogodi još 2021. godine.

- Bila sam tada predsednica vlade, razgovarala sam o tome. Trebalo je u decembru 2021. da se otvore i Klaster 3 i Klaster 4. Meni, kao nekom ko je posvećen našem evropskom putu, ali nisam evrofanatik, i nervira me nepravda, dupli standardi i licemerje, pada na pamet ona pesma "laži, laži, laži me, ti me lažeš najbolje". Svaki put je to kao "idemo sad, idemo dovde i onda će sve biti okej. Ne, idemo dovde i onda će biti okej". Ja sam u decembru rekla "ja vam više ništa ne verujem" - istakla je Brnabić.

Foto: Petar Aleksić

Odgovarajući na pitanje ko nas najviše sapliće na evropskom putu, rekla je da su to zemlje Baltika, zbog čega je važno otvaranje naše ambasade u Rigi, zatim zemlje Skandinavije, Beneluksa i dodala da ni sa Nemačkom, kako je rekla, "nismo izašli na zelenu granu u tom smislu".

- A ako hoćete, iskreno, ko nas najviše sapliće - mi sami sebe. Predstavnici bivše vlasti, koji svaki drugi dan trče u Brisel i Strazbur da mole da se ne otvara Klaster 3 i pričaju kako je ovde diktatura, kako ovde nema vladavine prava, kako je pravosuđe pod punom političkom kontrolom Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, a onda se u Narodnoj skupštine Republike Srbije hvale kako su sve presude, kad god su tužili Srpsku naprednu stranku, dobili - navela je ona.

Dodala je da postoji i čitav niz organizacija civilnog društva, koje takođe putuju po evropskim državama i pričaju kako Srbija nikako nije zaslužila da se otvori Klaster 3.

- Imate, recimo, Albaniju, koja je sad otvorila sve klastere, gde su vam izbori bukvalno ćorava kutija, gde se glasa tako što vas neko sačeka na biračkom mestu i kaže poći ću ja sa vama iza paravana da vidim da li je vaša slobodna volja u skladu sa onim što mi želimo. Pa ga isprati do glasačke kutije, pa onda sledećeg tako uvede. I to svi znaju, postoje video snimci. Ali tamo nije postojala organizacija civilnog društva koja je rekla "da li ste normalni da ovakvoj vlasti otvorite sve klastere". Ne, nego su rekli "otvorite sve klastere" - navela je Brnabić.

Ocenila je da se na kraju dolazi do toga da blokaderi svih boja ne ruše vlast, nego ruše državu.

Istakla je da iz Albanije nije poslato nijedno pismo u kome se kaže da ovu državu ne treba primiti u EU iako, kako je ukazala, tamo nema slobode medija i nema jedan jedini medij koji sme da kaže nešto protiv vlasti.