Sednica je počela u u 12 časova u Palati Srbija.

Iz MUP-a je prethodno saopšteno da će na sednici biti razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji, informacije o opštem stanju na terenu i aktivnostima Sektora za vanredne situacije, kao i druge važne teme.

- Cilj današnje sednice je, imajući u vidu situaciju u Republici Srbiji, sa ekstremnim vremenskim pojavama, da sagledamo aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju na teritoriji Srbije sa prognozom vremena za naredni period, stanje na terenu i aktivnosti Sektora za vanredne situacije, stanje energetskog sistema, stanje na putevima, stanje na vodama i sva ostala prateća dokumenta Štaba koja treba da usvojimo, zajedno sa zaključcima o kojima ćemo informisati javnost posle sednice - rekao je Ivica Dačić na početku sednice.

Aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju na teritoriji Srbije sa prognozom vremena za naredni period daje direktor RHMZprofesor doktor Jugoslav Nikolić.

- U prethodnom periodu obeležena je složena sinoptička situacija, uslovljena izraženom ciklonskom aktivnošću u Sredozemlju, uz više višednevno talasanje frontalne zone preko južnog Jadrana, Crne Gore i južnih i centralnih delova Srbije. Pomenuta sinoptička situacija uslovila je obilne padavine u Crnoj Gori, a u Srbiji kišu, sneg i pojavu ledene kiše. Količine padavina već tokom prvih deset dana januara značajno su prevazišle mesečne normale na većini stanica, pri čemu su na pojedinim lokacijama zabeleženi apsolutni januarski rekordi. Snežni pokrivač je bio prisutan tokom celog perioda u planinskim predelima od 3. januara na severu Srbije, od 5. januara u centralnim krajevima, od 8. januara i na jugu zemlje, pri čemu su najviše visine snega u nižim predelima izmerene, recimo u Sremskoj Mitrovici 38 m, a na planinama od 50 do 51 cm. Kombinacija ledene kiše i prisustvo snežnog pokrivača uslovila je probleme u saobraćaju, snabdevanju električnom i toplotnom energijom kao i manja izlivanja u nebranjenim područjima Lima i Drine.

- RHMZ je u kontinuiranom režimu rada, 24/7, tokom celokupnog prethodnog perioda, obezbedio blagovremeno i pouzdano izdavanje svih meteoroloških i hidroloških najava i upozorenja na nepogode i opasne vremenske pojave. Posebna pažnja bila je usmerena na obilne padavine, na sneg i ledenu kišu. To je bio razlog da se od 5. do 7. januara aktivira i sistem za hitno upozoravanje svih potencijalno ugroženih građana putem SMS poruka. Istovremeno smo nadležnim državnim organima svakodnevno dostavljani redovni izveštaji i upozorenja. Primera radi, samo Sektoru za vanredne situacije informacije su dostavljane najmanje 7 puta svakog dana. Zahvaljujući kontinuiranom praćenju sinoptičke situacije i blagovremenoj komunikaciji sa nadležnim službama i javnođću, svo značajni meteorološki i hidrološki događaji u prvoj dekadi januara bili su unapred i najavljeni.

Vremenska prognoza za naredni period

- Očekuje nas postepena stabilizacija meteorološke situacije od srede 14. januara. Umereni i jaki jutarnji mrazevi, sa najnižom temperaturom - 10 očekuje se još sutra, s slabe padavine u naredna 24 časa prognoziraju se na području Vojvodine, istočne Srbije, večeras tokom noći i sutra ujutru u malim količinama, od 2 do 5 mm, recimo u Vojvodini, pa od 5 do 10 mm u Negotinskoj Krajini. U kasnijem periodu od 14. do 23. januara prognozira se uglavnom suvo vreme uz porast jutarnjih i dnevnih temperatura, koje će od sredine meseca biti u opsegu od plus 5 do plus 11 stepeni. U košavskom području, Podunavlju i Pomoravlju, biće vetrovito uz košavu, jak jugoistočni vetar, koji će usloviti subjektivni osećaj nešto niže temperature. Hladnije vreme očekuje se i na istoku zemlje, ali bez značajnijih količina padavina. Porast temperature doprinuće topljenju snežnog pokrivača koje će biti ubrzana u nizijama, ali bez posledica u smislu poplava. Sporije topljenje očekuje se u brdsko planinskim predelima, gde će maksimalne temperature biti od plus, na oko iznad 1500 m nadmorske visine, pa do 7 na nižim planinama.

- U periodu od 23. do 31. januara imaćemo povremena prolazna naoblačenja, koja će ponovo uslovljavati mešovite padavine, kišu i sneg, a u slučaju pojave opasnosti od obilnijih padavina RHMZ će kao i do sada pravovremeno dostaviti upozorenja svim nadležnim službama i subjektima u sistemu zaštite i spasavanja.

U februaru se očekuje da temeratura bude iznad prosečnih vrednosti, sa odstupanjem srednje temperature vazduha od plus jedan stepen od prosečnih vrednosti. Mesečna količina padavina u februaru je prognozirana u nižim predelima od 30 do 60 mm, a na planinama 70 mm, što je u granicama višegodišnjih proseka.

U martu se očekuje prosečno toplije vreme sa odstupanjem do plus 2 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. Ukupna količina padavina je prognozirana u granicama prosečnih vrednosti, odnosno u nižim predelima 35-6o mm, a na planinama do 90 mm.

Opšte stanje na terenu

O opštem stanju na terenu govori načelnik Sektora za vanredne situacije i pomoćnik ministra Luka Čaušić.

- Sektor za vanredne situacije je odmah nakon dobijanja informacija od RHMZ da slede kompleksne vremenske prilike uputio dva upozorenja ka jedinicama lokalnih samouprava 3. i 5. januara, da preduzmu sve preventivne mere, da podignu kapacitete i podignu pripravnost komunalnih preduzeća i svih subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje, da bi se što bolje spremili za ovakvu situaciju, a 4. januara smo na osnovu inicijative RHMZ pustili hitna SMS upozorenja za područje Beograda, Srema, južnog Banata, Pomoravlja, Šumadije, Istočne i Zapadne i jugozapadne Srbije.