Kao šef srpske delegacije pri Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust, organizacije koja se zalaže za očuvanje sećanja na žrtve Holokausta i borbu protiv antisemitizma, netolerancije i mržnje, Nemanja Starović je sa dubokim zgražavanjem osudio napad na Ladislava Trajera, predsednika Jevrejske opštine Novi Sad.

- Ovaj čin nasilja i mržnje, koji se dogodio samo nekoliko dana pre obeležavanja sećanja na strašnu Novosadsku raciju tokom Holokausta, predstavlja direktan udar na vrednosti koje IHRA promoviše: poštovanje ljudskog dostojanstva, sećanje na prošlost i sprečavanje ponovnog pojavljivanja mržnje prema Jevrejima i drugim narodima. U Republici Srbiji, zemlji koja je pretrpela ogromne gubitke tokom Holokausta i koja aktivno učestvuje u međunarodnim naporima za borbu protiv antisemitizma, takvi akti nemaju mesta. Oni su suprotni našim naporima da izgradimo društvo zasnovano na toleranciji, međusobnom uvažavanju i zajedništvu - napisao je Starović na platformi Iks.

Starović, koji je i ministar za evropske integracije, pozvao je nadležne da hitno istraže ovaj incident, utvrde odgovornost počinilaca i preduzmu sve mere u skladu sa zakonom kako bi se sprečilo širenje mržnje i zaštitili svi građani, bez obzira na njihovo poreklo ili veru.

- Srbija, kao članica IHRA, ostaje posvećena borbi protiv antisemitizma i očuvanju sećanja na Holokaust, jer samo kroz sećanje i akciju možemo sprečiti da se istorija ponovi - naveo je Starović.