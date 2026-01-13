Slušaj vest

Povučeni članak iz časopisa “Sajentifik riports” o projektu Jadar je od svog nastanka bio politikantski pamflet i najveći broj autora koji su ga pisali je bio nekompetentan za oblast koja se navodi u radu, izjavio je danas profesor Instituta za opštu i fizičku hemiju Branislav Simonović!

Da podsetimo, tzv "naučn"i članak pod nazivom “Uticaj istraživačkih aktivnosti potencijalnog rudnika litijuma na životnu sredinu u zapadnoj Srbiji” odlukom uredništva ovog stručnog naučnog časopisa povučen je pre nekoliko dana zbog niza grešaka koje su napravili autori teksta, o čemu je Kurir već pisao.

Uredništvo je saopštilo da je tekst povučen jer, između ostalog, podaci koji su izneli autori “nisu dovoljni da potkrepe neke od ključnih tvrdnji o uzročnom uticaju trenutnog razvoja rudarstva u dolini Jadar”.

Profesor Simonović podseća da su se autori spornog članka u tekstu gde je trebalo da ponude naučne stavove pozivali na izjave glumaca Anite Mančić, Svetlane Bojković, Zlatka Kokanovića i, kako je naveo Simonović - “večitih studenata Radomira Lazovića i Aleksandra Jovanovića Ćute”.

Branislav Simonović Foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Profesor Simonović podseća da su se autori spornog članka u tekstu gde je trebalo da ponude naučne stavove pozivali na izjave glumaca Anite Mančić, Svetlane Bojković, Zlatka Kokanovića i, kako je naveo Simonović - “večitih studenata Radomira Lazovića i Aleksandra Jovanovića Ćute”.

- To su ljudi koje su oni citirali u radu za naučni časopis - dodao je profesor Simonović i podsetio na neverovatnu izjavu Nenada Kostića, koji je izbačen sa jednog američkog univerziteta gde je predavao, da će za projekat Jadar “biti potrošena voda količine četiri Drine”.

Profesor je objasnio da je članak, koji je odlukom uredništva časopisa povučen, primer politikantstva i neznanja.

- Oni govore o nekom uticaju na životnu sredinu, a zna da istražni radovi u rudarstvu su radovi gde se napravi određeni broj bušotina i radi se analiza slojeva zemlje. Tu nema nikakvih posledica na životnu sredinu. Tema je potpuno pogrešno postavljena - objasnio je profesor Simonović.

Prema njegovim rečima, autore spornog članka je “ujedinila politikantska namera da se ospori projekat”.

- Zašto 2004. godine kada je izadata dozvola za istražne radove nisu napisali članak o tome? U radu postoji cictat gde se navodi da će rudnik Jadar biti “jedan od prvih rudnika u svetu u naseljenom području”. To je potpuno netačno. U Portugaliji postoji takav projekat, pa onda projekat Emili u Francuskoj, projekat Cinovec u Češkoj i više drugih - tvrdi Simonović.

Takođe, profesor Simonović je kazao da se u tekstu koji je sada povučen navode reference iz Čilea.

1/6 Vidi galeriju Povučeni članak od početka bio politikantski pamflet - autori se pozivali na glumce i večite studente Foto: Printscreen Scientific Reports, Printscreen N1, Kurir/T.I.

- Ali to nema nikakve veze sa nama, jer se tamo litijum dobija iz slanih voda isparavanjem i to nema nikakve veze sa podzemnim rudnikom kod nas - naglasio je profesor i osvrnuo se i na laži o osmatračkim bunarima.

- Osmatrački bunari su cevi koji se pobiju u zemlju koje služe za merenje nivoa podzemnih voda i uzimanja uzoraka za hemijsku analizu. To se zatvara i nema nikakvog curenja. Međutim, oni koji su se protivili projektu Jadar pokazali su slike oštećenog osmatračkog bunara. To znači da je neko od njih fizički oštetio te bunare i deo vode je iscureo - dodao je profesor Simonović.

Profesor je zaključio da protivnici projekta Jadar “imaju svoju politikantsku priču u kojoj iznose lažne podate o šteti koja može da nastane”.

Upitan da prokomentariše to što je administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa kritične mineralne pretvorila u apsolutni prioritet državne politike, Simonović je rekao je da će potražnja za litijumom rasti i dalje:

- Naši kapaciteti od 58.000 tona litijum-karbonata godišnje bili bi dovoljni da zadovolje potrebe Evrope. Evropa danas troši oko 58.000 tona litijuma i sad pomislite vi koje je to šteta za Srbiju da propusti da praktično celu Evropu snabdeva litijumom!

Da podsetimo, blokaderski mediji su se nadalje u kampanji protiv litijuma pozivali upravo na tekst u "Sajentifik Riportsu", a sada im je iz ruku izbijen glavni adut.