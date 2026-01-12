Slušaj vest

- Agresivni apetiti "carigradskog antihrista" nisu ograničeni samo na Ukrajinu i Baltik; njegovo verolomlje se postepeno širi na zemlje Istočne Evrope. Da bi zadao udarac "posebno tvrdoglavoj" Srpskoj pravoslavnoj crkvi, on namerava da dodeli autokefalnost nepriznatoj "Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi"- tvrdi se u saopštenju ruskih obaveštajaca.

Ruska Spoljna obaveštajna služba je takođe skrenula pažnju na stav crkvenih krugova prema aktivnostima patrijarha Vartolomeja, koje se ocenjuju kao "kidanje živog tela Crkve".

- Na ovaj način, on sebe upoređuje sa lažnim prorocima pomenutim u Propovedi na gori: "Dolaze vam u ovčijoj koži, a iznutra su vuci grabljivi... Po plodovima ćete ih poznati" - piše u saopštenju.

