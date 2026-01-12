Slušaj vest

Njegova ostavka dolazi nakon što je Milan Knežević, predsednik ove stranke i beskompromisni borac za prava Srba u Crnoj Gori, rekao da će pokrenuti niz ključnih inicijativa, a da će ako one ne budu usvojene povući svoju podršku izvršnoj vlasti.

Kako je usvojeno 9. januara na organima DNP, članovi Vlade iz redova te partije, Milun Zogović i Maja Vukićević, obavezni su da već na prvoj sednici Vlade iniciraju ustavne promene kojima bi srpski jezik bio normiran kao službeni, kao i izmene i dopune Zakona o državljanstvu.

Foto: Youtube

Takođe, obavezani su da pokrenu izmene i dopune Zakona o državnim simbolima, kako bi trobojka bila normirana kao narodna zastava, kao i da iniciraju sveobuhvatan dijalog zasnovan na referendumskom rezultatu od 14. decembra 2025. godine, koji bi uvažio stavove građana Zete povodom namere izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Ukoliko ove inicijative ne dobiju podršku, ministri DNP će podneti ostavke, a poslanički klub te partije, koji ima četiri člana, povući će podršku vladi Milojka Spajića.

Time je Knežević još jednom pokazao da ne pristaje na ucene DPS i njihovih satelita u svojoj borbi za srpsku zastavu i jezik, i da neće popustiti pred onima kojima je fotelja najbitnija od svega.

Sa druge strane, Bojović, koji je danas podneo ostavku, naveo je da se "pitanja srpskog jezika i dvojnog državljanstva moraju rešavati isključivo kroz dijalog", te da su "suviše važna da bi se dovodila u bilo kakvu vezu sa bilo kojom lokalnom temom."

Zbog te "lokalne teme" je predsednik DNP Milan Knežević bio i privođen od strane policije, nakon što je otvoreno pružio podršku građanima Botuna.

Knežević je odmah nakon hapšenja krajem decembra rekao da se oseća poniženo.

Foto: Printscreen/Youtube

- Opet prolazimo kroz scene za koje sam mislio da nećemo više. Ovo je prevazišao i Đukanovićev obračun sa mirnim građanima. Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore. Kada su pohapsili sve građane, i to oko 600 policajaca je hapsila, ja sam zajedno sa jednom gospođom se dogovorio da uđem u maricu i da nas uhapse. Kada su shvatili da sam poslanik, rekli su da se marica pokvarila i nisu hteli da nas voze. Bio sam preko tri sata u marici, molili su me da izađem, ali nisam hteo dok ne puste ostale pohapšene - istakao je Knežević.