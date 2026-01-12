Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić prisustvovao je danas svečanom otvaranju kompletno rekonstruisanog i dograđenog objekta Predškolske ustanove "Vlada Obradović Kameni" u Obrežu, na teritoriji opštine Pećinci, i istakao da je reč o objektu koji ni po jednom sadržaju ne zaostaje za vrtićima u najsavremenijim gradskim sredinama, a koji će već sutra moći da primi prve mališane.

Glišić je naveo da je država u ovu predškolsku ustanovu uložila 166 miliona dinara, dok ga je opremila uz podršku lokalne samouprave.

- Mališani će imati najbolje uslove za svoje obrazovanje i stasavanje. Urađen je jedan ozbiljan temelj za razvoj najmlađih ovde u opštini Pećinci - rekao je Glišić i dodao da je ovo rezultat inicijative predsednika Aleksandra Vučića, koji je, prema njegovim rečima, pratio realizaciju projekta.

Događaju su prisustvovali i predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić, kao i direktorka PU "Vlada Obradović Kameni" u Obrežu Anita Volčevski. Rekonstrukcija i dogradnja objekta PU "Vlada Obradović Kameni" u Obrežu počela je u julu 2024. godine.

Ministar Glišić potpisao je danas ugovor o rekonstrukciji i dogradnji Tehničke škole "Ub" i Gimnazije "Branislav Petronijević" u Ubu vredan 955 miliona dinara sa predsednikom te opštine Aleksandrom Jovanovićem Džajićem i predstavnikom izvođača radova Draganom Glišićem.

- Izuzetno vredna investicija koja će objekat koji je poprilično star, dakle, skoro šest i po decenija, obnoviti, rekonstruisati i dograditi tako da bude jedna od najmodernijih i najlepših srednjih škola u Srbiji. To nema nikakve dileme. Negde 5.500 kvadrata će ukupno da bude površina tog objekta, a trenutno ove dve srednje škole pohađa 760 učenika - kazao je on i dodao da će u toku radova biti izgrađena i nova sportska hala koja će u mnogome povećati uslove rada u Ubu.

Prema njegovim rečima, u radove je uključen i parterni deo u okviru kog će biti izgrađeni i sportski tereni.

Glišić je rekao da se očekuje da radovi budu završeni do polovine 2027. godine i da objekat bude spreman da primi učenike tokom školske 2027/28. godine.