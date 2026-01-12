Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na plan lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da će formirati novi javni servis čim se domogne vlasti! Brnabićeva je podsetila na ranije Đilasove biznise na kojima se obogatio upravo na preprodaji medijskih sekundi. 

- Pitate se zašto je formiranje novog javnog servisa Đilasov prioritet kad dođe na vlast? Pogledajte dva videa ispod u kojima sam objašnjava zašto. Šta ti je mašinski mozak... Čovek već sada razrađuje šemu za preprodaju sekundi. Formiramo novi javni servis, odredimo budžet, ja uzmem novac iz tog budžeta, i tako 10 godina, i eto me sa još najmanje 619 miliona evra. I - to vam je ono što Đilas i ostali blokaderi imaju da ponude narodu Srbije. Opet će da se "bave poslom, uz malo sreće". Nećete. Pamti Srbija - poručila je Ana Brnabić na Iksu.

Ona je uz ovu poruku objavila je i delove emisija televizija N1 i Nova, u kojima je Đilas pričao baš o tome kako se obogatio na sekundama, predstavljajući to kao umeće za koje niko drugi osim njega nije bio sposoban. Na pitanje novinarke kako pošten čovek može da se obogati u vreme tranzicije, Đilas je rekao:

- Zato što sam ja čovek koji sam se bavio jednim poslom uz malo sreće. Ja sam se bavio prodajom i kupovinom medijskog prostora, sekundi, sportskim pravima, pošto volim sport, uvek sam u tome. I onda sam ušao među ljude koji nisu znali kako se računa 100 manje 20 odsto, pa još 20 odsto. I onda sam ja sa svojim mašinskim mozgom, inženjerskim, tu bio dosta dominantan.

0210-djilas-nemanja-nikolic.jpg
Dragan Đilas Foto: Nemanja Nikolić

U drugom video, Đilas je detaljniji.

- Ja sam svoje prve pare napravio 2005. Na kraju te godine jedan sekund u toj emisiji bila je puna cena 1.000, s rabatima 600, a ja sam plaćao 20 posto. Ja sam tu zaradio puta 20 i nešto. Jer sam ja 2004. uz uzdah otišao u politiku - izjavio je svojevremeno Đilas za televiziju Nova.

