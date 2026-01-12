Slušaj vest

U pitanju je jasno proterivanje iz vlasti u Crnoj Gori svakog Srbina koji se ne plaši da kaže da je Srbin i da je prvo Srbin, pa onda sve ostalo.

Odluka je donesena 12. januara 2026. godine, na osnovu člana 137 Zakona o lokalnoj samoupravi, u vezi sa članom 95 stav 1 tačka 1 Zakona o državnim službenicima i nameštenicima.

Disciplinski postupak je pokrenut zato što je Vladislav Dajković 31. decembra pružio podršku građanima Botuna, koji se protive izgradnji kolektora za otpadne vode u svom naselju.

Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba, dok će se o disciplinskoj odgovornosti Dajkovića odlučivati nakon sprovedenog postupka, "uz puno poštovanje zakonskih procedura i prava na izjašnjenje".

Podsećamo, prilikom protesta u Botunu priveden je i Milan Knežević, predsednik DNP i dosledni borac za prava Srba u Crnoj Gori.

Knežević je odmah nakon hapšenja krajem decembra rekao da se oseća poniženo.

- Opet prolazimo kroz scene za koje sam mislio da nećemo više. Ovo je prevazišao i Đukanovićev obračun sa mirnim građanima. Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore. Kada su pohapsili sve građane, i to oko 600 policajaca je hapsila, ja sam zajedno sa jednom gospođom se dogovorio da uđem u maricu i da nas uhapse. Kada su shvatili da sam poslanik, rekli su da se marica pokvarila i nisu hteli da nas voze. Bio sam preko tri sata u marici, molili su me da izađem, ali nisam hteo dok ne puste ostale pohapšene - istakao je Knežević.