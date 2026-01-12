Slušaj vest

- Stigao u Abu Dabi. Radujem se susretu sa prijateljem Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom, zahvalan što me je pozvao da učestvujem na Nedelji održivosti 2026, jednom od najvećih globalnih skupova u oblasti održivog razvoja, koji nosi poruku zajedničke odgovornosti za budućnost naše planete - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

- Želim da i naša Srbija bude poput ove prelepe zemlje - uvek bezbedna, razvijena i izgrađena, ekološki održiva, primer i predvodnik svima koji žele stabilan napredak i prijateljske odnose sa svima koji dele iste vrednosti - nastavlja se u opisu snimka, i zaključuje:

- U toj misiji, naši prijatelji iz UAE imaju snažnog i posvećenog partnera u Srbiji, koja će dati pun doprinos vrednostima koje je u svojim strateškim inicijativama postavio iskreni prijatelj naše Srbije, predsednik Mohamed bin Zajed al Nahjan.

