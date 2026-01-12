Slušaj vest

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da je zlatiborski okrug stabilan i da ekipe na terenu rade efikasno.

On je nakon posete Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju rekao da se iz kriznog perioda izlazi postepeno, da je broj domaćinstava bez struje u celoj Srbiji mali i da država pomaže u tim situacijama.

- Trenutno je Moravički okrug najugorženiji, odnosno Ivanjica, ali mislim da ćemo i to rešiti u najkraćem roku - kazao je Macut.

Naveo je i da će rečni tokovi biti stabilizovani i da u ovom momentu nema pretnji od povećanja vodostaja, kao i da Srbijavode drže sve pod kontrolom.

