Politika
OGLASIO SE PREMIJER MACUT NAKON POSETE NOVOJ VAROŠI, PRIBOJU I PRIJEPOLJU: Izlazimo postеpeno iz kriznog peroda, zlatiborski okrug je stabilan
Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da je zlatiborski okrug stabilan i da ekipe na terenu rade efikasno.
On je nakon posete Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju rekao da se iz kriznog perioda izlazi postepeno, da je broj domaćinstava bez struje u celoj Srbiji mali i da država pomaže u tim situacijama.
- Trenutno je Moravički okrug najugorženiji, odnosno Ivanjica, ali mislim da ćemo i to rešiti u najkraćem roku - kazao je Macut.
Naveo je i da će rečni tokovi biti stabilizovani i da u ovom momentu nema pretnji od povećanja vodostaja, kao i da Srbijavode drže sve pod kontrolom.
