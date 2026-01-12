Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da je najvažnije da svako domaćinstvo u Srbiji dobije električnu energiju, uz molbu građanima da pokažu strpljenje i poverenje u svoju državu.

“Nije prvi put da se regioni Zapadne i Istočne Srbije susreću s tim.

Takva situacija se ponavlja kada su teže vremenske prilike. Molim sve za malo strpljenja i poverenja u svoju državu. Valjalo bi nam da budemo solidarniji kao društvo, da ne tužimo državu, a da onda očekujemo da uradi neko komunalno opremanje. Kao što bi i državna preduzeća trebalo da budu aktivnija tokom letnjih meseci”, rekao je Vučević na TV B92.

Istakao je da je ponosan na ministarku privrede Adrijanu Mesarović koja je svaki dan bila na terenu i dodao da je i predsednik bio uključen u sva dešavanja preko ministarke i gradonačelnika.

"Posebno sam ponosan na gradonačelnicu Loznice, koja je izašla pred građane, predsednike opštine Mali Zvornik, Kruplja, Ivanjice. Verujem da ćemo brlo brzo imati rešenu situaciju. Razumem i bes i nervozu kod ljudi, nisu imali struju za božićne praznike, ali s druge strane, ne možete rizikovati živote montera i majstora. Važno je da građani čuju koliko je godišnje utuženja po tim pitanjima. Ljudi očekuju da to stigne, a onda tuže kada gradovi ili država to urade”, rekao je Vučević.

Dodao je da postoji kontradiktornosti i licemerje kod dela ljudi i da ne želi da bude deo mulja gde neko čeka nesreću da politički zloupotrebi.