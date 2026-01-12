Slušaj vest

Nakon što je krajem prošle godine, tokom protesta u Botunu u Crnoj Gori, priveden Milan Knežević, predsednik DNP i dosledni borac za prava Srba u Crnoj Gori, usledio je novi udarac na Srbe u Crnoj Gori nakon što je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović pokrenuo disciplinski postupak i doneo rešenje o suspenziji lidera Slobodne Crne Gore i rukovodioca gradske Službe za građane Vladislava Dajkovića, još jednog borca za prava Srba, a sve zbog pružanja podrške građanima na prostestu u Botunu! Ovime je postalo jasno da u Crnoj Gori žele da sa vlasti proteraju svakoga ko se ne plaši da kaže da je Srbin i da je najpre Srbin, pa onda sve ostalo!

Odluka o suspenziji Dajkovića doneta je juče, a disciplinski postupak pokrenut je zato što je Dajković 31. decembra 2025. pružio podršku građanima Botuna koji se protive izgradnji kolektora za otpadne vode u svom naselju.

1/6 Vidi galeriju Crnogorska policija hapsi meštane zetskog sela Botun koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje voda Foto: screenshot RTCG

Dajković za Kurir otkriva da "plaća cenu nastavka institucionalnog, političkog i svakog drugog progona srpskog naroda u Crnoj Gori", kao i da će, kako Kurir nezvanično saznaje, sam podneti ostavku!

Politička odluka

- Dobio sam odluku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića o mojoj suspenziji i trajnom udaljavanju sa posla, uz meru fizičke zabrane prilaska zgradi Opštine. Razlog za ovakvu drastičnu i politički motivisanu odluku nije bilo kakvo kršenje zakona, zloupotreba položaja, krađa, nameštanje tendera ili kompromitovanje institucija, već isključivo činjenica da sam podržao Srbe u Zeti koji su protestovali protiv izgradnje kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Drugim rečima, kažnjen sam zato što sam bio na ulici sa svojim narodom, zato što sam stao uz Srbe u Zeti i uz svog saborca Kneževića. Zbog toga danas plaćam cenu - kaže Dajković.

On za Kurir dodaje da odavno smatra da Srbima nije mesto u vlasti koja je nastavila potpuno istu matricu ponašanja kakvu je imao režim Mila Đukanovića punih 30 godina!

- Činjenica da se smjenjuju i progone srpski politički predstavnici samo zato što su zajedno sa svojim narodom na ulici, najbolje govori o karakteru ove vlasti. Siguran sam da Crnu Goru vrlo brzo očekuju vanredni parlamentarni, ali i gradski izbori. Na tim izborima, građani će imati priliku da jasno kažu da li podržavaju nastavak progona, nepravde i diskriminacije, ili žele slobodnu, pravednu i dostojanstvenu Crnu Goru u kojoj niko neće biti kažnjen zato što je uz svoj narod.

Lider DNP Milan Knežević kaže za Kurir da se oseća sada kao da se ništa nije promenilo od 30. avgusta 2020. godine kada je pao DPS Mila Đukanovića, osim što su neki "maskirani Srbi ušli u vlast kako bi zadovoljili ideološke interese sprskog naroda", ali da je u stvarnosti je sve bilo drugačije:

Foto: Instagram/buducnostbijeav

- Kada dođete u situaciju da branite ono što su srpska nacionalna, ideološka i programska opredeljenja, onda naiđete na rampu od istih onih koji govore i predstavljaju se da su Srbi. Iskreno, muka mi je od onih koji se izjašnjavaju kao Srbi, a priznaju Kosovo kao nezavisnu državu, smatraju da se nije desio genocid u Jasenovcu, optužuju Srbiju za sve što se desilo na prostoru bivše Jugoslavije i za sve svoje greške što na unutrašnjem, što na spoljašnjem planu krive predsednika Srbije Aleksandra Vučića dok ponizno kleče i šene pred hrvatskim besramnimn zahtevima. Što se tiče DNP-a, imam puno podršku u svojoj partiji i predsedništvu koje mi je dalo mandat da, u slučaju da Vlada ne usvoji naše inicijative koji se tiču ustavnih promena kako bi srpski jezik postao zvaničan u Crnoj Gori, i još nekih inicijativa, napustimo Vladu Crne Gore, Skupštinu i lokalnu vlast - kaže Knežević.

Podrška

On je dodao da pruža punu podršku Vladislavu Dajkoviću.

- Reč je o nastavku diskriminacije prema Srbima, posebno jer je podržao građane Zete koji su protestovali u sramnoj akciji diktatorske represije. Mislim da bi sada svi oni Srbi, koji su glasali da Saša Mujović postane gradonačelnika Podgorice i koji govore da je on pobožan čovek jer se na Bogojavljanje kupa u kadi, procene da li su dobro izabrali - zaključio je Milan Knežević.