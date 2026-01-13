Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule.

Osvedočeni srbomrzac Picula rekao je da Srbija ne može u Evropsku uniju sa četničkim pesmama, praveći se lud i ignorišući činjenicu da se iz Hrvatske stalno čuju ustaške pesme, te da su koncerti Marka Perkovića Tompsona posvećeni mržnji prema Srbima.

Vučić kaže da Hrvatima smetaju srpske patriotske pesme, dok oni u svojoj zemlji pevaju o "Maksovim mesarima".

- Ja služim samo srpskom narodu, i građanima Srbije. Ustašama da služim nikada nisam i neću dok sam živ. Ako ni zbog čega, zbog stotine hiljada ljudi koje su nam pobili. Da želim da imamo dobre odnose, da hoćemo. Ali zaboravite na ponižavanje Srba. Oni su dobro procenili koga treba da napadaju, i ja da sam na njihovom mestu ja bih mene napadao ceo dan.

Dodao je da je sve što Hrvati ne žele da vide.

- Ja sam sve ono što oni ne žele da vide u Srbiji. Čovek kome su ubili dedu, uništili porodicu i spalili kuće... Čitave familije su spaljivali. A opet ih se taj neko ne plaši, i nimalo nisam fasciniran tim njihovim Maksovim mesarima - naglasio je Vučić.