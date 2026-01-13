Slušaj vest

Mladić je fotografisao svoje dvorište, a potom zatražio od veštačke inteligencije da na sliku ubaci Vučića sa delegacijom.

- Slavice, Vučić nam je došao malopre!!! Izabrali našu kuću za posetu! Dolazi ODMAH! Tu je i televizija i svi - napisao je mladić u poruci, na šta je majka odgovorila: "MOLIM???? JAVI SE ODMAH".

Potom je usledila serija propuštenih poziva od majke koja je krenula kući.

Ona je pitala sina zašto je Vučić došao, i kako su uopšte izabrani, a zatim je izdala urnebesno naređenje: "Skuvaj mu kafu".

Mladić "prenkuje" majku da im je Vučić došao u posetu Izvor: Kurir televizija

Sin je nastavio da šalje montirane slike Vučića kako sedi u njihovoj dnevnoj sobi, okružen kamerama, i čak napisao da mu je baba iznela gibanicu.

- Evo slikao sam ga samo za tebe. Sviđa mu se babina gibanica - napisao je on, a majka mu je odgovorila:

- Ja ne mogu da verujem da se ovo dešava. Nisam usisala sinoć, a htela sam. Cela kuća u lomu, a to si ti kriv. Tu sam za 10 minuta sačekajte me.

Sin je na kraju napisao majci da predsednik Aleksandar Vučić sa delegacijom odlazi, zato što ih čekaju "neki Kinezi".